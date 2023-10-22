Коул ПАЛМЕР: «Если Мудрик так и планировал бить – отдаю ему должное»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал шедевральный гол Михаила Мудрика в матче АПЛ против «Арсенала» (ничья 2:2):

«Гол Михаила Мудрика? Возможно, он так и планировал – не знаю. Если так и было, то отдаю ему должное», – сказал Палмер.

Напомним, первый гол «Челси» в матче с «Арсеналом» забил именно Палмер с пенальти, который заработал тот же Мудрик. Для украинского вингера это уже второй гол в последних трех матчах за лондонский клуб.