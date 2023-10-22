Англия22 октября 2023, 08:23 |
2023
2
Коул ПАЛМЕР: «Если Мудрик так и планировал бить – отдаю ему должное»
Хавбек «Челси» – о голе Михаила Мудрика
22 октября 2023, 08:23 |
2023
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Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал шедевральный гол Михаила Мудрика в матче АПЛ против «Арсенала» (ничья 2:2):
«Гол Михаила Мудрика? Возможно, он так и планировал – не знаю. Если так и было, то отдаю ему должное», – сказал Палмер.
Напомним, первый гол «Челси» в матче с «Арсеналом» забил именно Палмер с пенальти, который заработал тот же Мудрик. Для украинского вингера это уже второй гол в последних трех матчах за лондонский клуб.
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Комментарии 2
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Чим вища індивідуальна майстерність гравця, тим легше повірити, що це не випадковість, а вони так хотіли. Мудрик та Караваєв так хотіли.
от мудак довгов"язий, замість того, щоб підтримати, похвалити партнера по команді, він сумнівається, що Мудрик міг прийняти рішення так вдарити.
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