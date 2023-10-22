Ницца – Марсель – 1:0. ПСЖ сбросили с первого места. Видеообзор матча

Дженнаро Гаттузо еще не хватило времени, чтобы вывести на высокий уровень «Марсель». А вот соседи «Олимпика» по югу Франции этот сезон проводят мощно. «Ницца» одержала очередную победу. «Орлята» дожали «Марсель» в концовке. Им хватило одной минуты, чтобы реализовать удаление Леонардо Балерди. Единственный в матче гол забил Эванн Гессан. «Ницца» продолжает занимать первое место в Лиге 1.

Лига 1

9-й тур

«Ницца» – «Марсель» – 1:0

Гол: Гессан, 79 (1:0).

Удален: Балерди, 78 («Марсель»).

Видеообзор матча