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Чемпионат Франции
Ницца
21.10.2023 22:00 – FT 1 : 0
Марсель
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Франция
22 октября 2023, 06:32 | Обновлено 22 октября 2023, 06:42
29
0

Ницца – Марсель – 1:0. ПСЖ сбросили с первого места. Видеообзор матча

«Орлята» снова победили и собираются бороться за высокие места

22 октября 2023, 06:32 | Обновлено 22 октября 2023, 06:42
29
0
Ницца – Марсель – 1:0. ПСЖ сбросили с первого места. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Дженнаро Гаттузо еще не хватило времени, чтобы вывести на высокий уровень «Марсель». А вот соседи «Олимпика» по югу Франции этот сезон проводят мощно. «Ницца» одержала очередную победу. «Орлята» дожали «Марсель» в концовке. Им хватило одной минуты, чтобы реализовать удаление Леонардо Балерди. Единственный в матче гол забил Эванн Гессан. «Ницца» продолжает занимать первое место в Лиге 1.

Лига 1

9-й тур

«Ницца» – «Марсель» – 1:0

Гол: Гессан, 79 (1:0).

Удален: Балерди, 78 («Марсель»).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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