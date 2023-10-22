ГРИГОРЧУК: «В игре с «Минаем» недоволен только концовкой первого тайма»
Одесситы не оставили сопернику шансов
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук дал комментарий после победы над «Минаем» (3:0).
«Всегда можно найти минусы в игре. Мне бросилось в глаза, что во второй половине первого тайма «Черноморец» недостаточно часто применял прессинг и давал сопернику разыгрывать мяч, спокойно его принимать. Много чего можно улучшить в нашей игре. В большом количестве замен по ходу матча смысла не видел. Игра давалась «Черноморцу», поэтому запасные не получили много времени», – сказал Роман Григорчук на послематчевой пресс-конференции.
«Черноморец» с 19 очками занимает третье место в таблице УПЛ.
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