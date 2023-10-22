ДУЛУБ: «Шахтер удивил только составом»

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб высказался по поводу матча с «Шахтером» (0:3).

«Счет любой игры всегда справедлив. Игру я бы разделил на два тайма. Первый тайм мы провалили, во втором было гораздо легче. «Шахтер» под руководством нового тренера удивил составом. Были ребята, которые до этого не играли, но восстановились после травм. Только этим», – сказал Олег Дулуб в интервью для УПЛ-ТВ.

ЛНЗ с девятью очками занимает 14 место в таблице УПЛ. То есть новичок элиты находится в зоне стыковых матчей.