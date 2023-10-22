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Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 04:25 | Обновлено 22 октября 2023, 04:36
27
0

ВИШНЯК: «Колос наиграл на эту победу еще в предыдущих матчах»

Ковалевцы не выигрывали с третьего тура

22 октября 2023, 04:25 | Обновлено 22 октября 2023, 04:36
27
0
ВИШНЯК: «Колос наиграл на эту победу еще в предыдущих матчах»
УПЛ. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поделился впечатлениями от долгожданной победы в матче с «Александрией» (1:0).

«Эмоции только положительные. Понятно, что мы удовлетворены победой, отношением ребят. Мы заслужили эту победу, возможно не в этой игре, но в предыдущих. Мы создавали моменты, старались. Сегодня в такой игре, когда мы остались вдесятером, удержали победу. Я очень благодарен ребятам за их характер и в этом туре, и в предыдущих.

«Александрия» активно начинает все игры, пытается прессинговать соперников. Возможно, в начале игры мы остались в раздевалке, поэтому пропустили несколько атак, в которых «Александрия» могла забивать. Впрочем, хорошо, что игра не состоит из первых 10 минут. В дальнейшем мы выровняли игру, создали моменты и забили гол», – сказал Ярослав Вишняк в эфире УПЛ-ТВ.

«Колос» поднялся с 15 очками на восьмое место в таблице УПЛ.

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Александрия - Колос Александрия Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига пресс-конференция Ярослав Вишняк чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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