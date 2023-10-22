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Англия
22 октября 2023, 03:40 | Обновлено 22 октября 2023, 04:25
737
1

Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции

Из такой позиции обычно не попадают в ворота

22 октября 2023, 03:40 | Обновлено 22 октября 2023, 04:25
737
1
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Михаил Мудрик забил свой первый официальный гол на «Стэмфорд Бридж» в дерби с «Арсеналом». Можно спорить, сознательно ли он бил или просто вместо навеса мяч красиво срезался. Однако украинец реально совершил чудо.

Источник The xG Philosophy сообщает, что показатель xG, коэффициент вероятности забить из позиции, откуда бил Михаил Мудрик, составляет 0,01. То есть шансы украинца поразить ворота «Арсенала» в той ситуации равнялись одному проценту.

Еще интересно, что в случае навеса на Рахима Стерлинга момент был бы утерян. Ведь англичанин, скорее всего, находился в офсайде.

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Михаил Мудрик Челси - Арсенал Челси Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу показатель xG Рахим Стерлинг офсайд
Источник Sport.ua
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