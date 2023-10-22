ВИДЕО. Атлетико уничтожил Сельту с хет-триком Гризманна
Смотрим, как француз становился героем субботы в Ла Лиге
Состоялись три матча девятого тура Ла Лиги. «Реал Сосьедаду» хватило одного гола, чтобы обыграть «Мальорку». «Сельта» же осталась в меньшинстве, после чего не смогла сопротивляться в матче с «Атлетико». Антуан Гризманн сделал хет-трик.
Ла Лига
9-й тур
«Реал Сосьедад» – «Мальорка» – 1:0
Гол: Браис Мендес, 64 (1:0).
«Хетафе» – «Бетис» – 1:1
Голы: Рока, 1 (0:1), Майораль, 17 (1:1).
«Сельта» – «Атлетико» – 0:3
Голы: Гризманн, 29, пенальти (0:1), Гризманн, 64 (0:2), Гризманн, 70 (0:3).
Удаление: Вильяр, 25 («Сельта»).
События матча
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