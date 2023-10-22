ВИДЕО. Атлетико уничтожил Сельту с хет-триком Гризманна

Состоялись три матча девятого тура Ла Лиги. «Реал Сосьедаду» хватило одного гола, чтобы обыграть «Мальорку». «Сельта» же осталась в меньшинстве, после чего не смогла сопротивляться в матче с «Атлетико». Антуан Гризманн сделал хет-трик.

Ла Лига

9-й тур

«Реал Сосьедад» – «Мальорка» – 1:0

Гол: Браис Мендес, 64 (1:0).

«Хетафе» – «Бетис» – 1:1

Голы: Рока, 1 (0:1), Майораль, 17 (1:1).

«Сельта» – «Атлетико» – 0:3

Голы: Гризманн, 29, пенальти (0:1), Гризманн, 64 (0:2), Гризманн, 70 (0:3).

Удаление: Вильяр, 25 («Сельта»).