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Реал Сосьедад
21.10.2023 15:00 – FT 1 : 0
Мальорка
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Испания
22 октября 2023, 02:50 | Обновлено 22 октября 2023, 03:22
43
0

ВИДЕО. Атлетико уничтожил Сельту с хет-триком Гризманна

Смотрим, как француз становился героем субботы в Ла Лиге

22 октября 2023, 02:50 | Обновлено 22 октября 2023, 03:22
43
0
ВИДЕО. Атлетико уничтожил Сельту с хет-триком Гризманна
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча девятого тура Ла Лиги. «Реал Сосьедаду» хватило одного гола, чтобы обыграть «Мальорку». «Сельта» же осталась в меньшинстве, после чего не смогла сопротивляться в матче с «Атлетико». Антуан Гризманн сделал хет-трик.

Ла Лига

9-й тур

«Реал Сосьедад» – «Мальорка» – 1:0

Гол: Браис Мендес, 64 (1:0).

«Хетафе» – «Бетис» – 1:1

Голы: Рока, 1 (0:1), Майораль, 17 (1:1).

«Сельта» – «Атлетико» – 0:3

Голы: Гризманн, 29, пенальти (0:1), Гризманн, 64 (0:2), Гризманн, 70 (0:3).

Удаление: Вильяр, 25 («Сельта»).

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
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Источник Sport.ua
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