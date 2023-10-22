АРТЕТА: «После гола Мудрика Арсенал изменил подход к игре»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после дерби с «Челси» (2:2).

«С первых минут у нас не пошла игра. «Арсенал» стерильно владел мячом, мы не создавали остроту. Надо отдать должное и «Челси». Это топ-команда с большим количеством сильных игроков.

Мы смогли изменить подход к игре. Команда феноменально отреагировала на второй пропущенный гол. И я доволен атмосферой в раздевалке. Там была тишина. Я увидел в этом то, что команд хотела добиться большего и победить», – сказал Микель Артета в эфире BBC.

Напомним, что именно Михаил Мудрик сделал счет 2:0 в этой игре. Но «Арсенал» успел отыграться.