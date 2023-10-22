ПАЛМЕР: «Челси движется в правильном направлении»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:2), в котором он забил первый гол, реализовав пенальти.

«Конечно, мы очень разочарованы тем, что не набрали три очка, но «Арсенал» – очень хорошая команда и одна из лучших команд в лиге. Мы играли на равных с ней.

Есть еще много аспектов игры, которые мы можем улучшить, но, как я уже сказал, мы на равных играли с «Арсеналом». «Челси» движется в правильном направлении, и это еще не все, на что мы способны», – сказал Коул Палмер в интервью ВВС.

«Челси» в трех последних матчах АПЛ набрал семь очков и не проигрывал.