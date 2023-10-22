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Англия
22 октября 2023, 01:37 | Обновлено 22 октября 2023, 01:58
114
0

ПАЛМЕР: «Челси движется в правильном направлении»

Палмер открыл счет в лондонском дерби

22 октября 2023, 01:37 | Обновлено 22 октября 2023, 01:58
114
0
ПАЛМЕР: «Челси движется в правильном направлении»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:2), в котором он забил первый гол, реализовав пенальти.

«Конечно, мы очень разочарованы тем, что не набрали три очка, но «Арсенал» – очень хорошая команда и одна из лучших команд в лиге. Мы играли на равных с ней.

Есть еще много аспектов игры, которые мы можем улучшить, но, как я уже сказал, мы на равных играли с «Арсеналом». «Челси» движется в правильном направлении, и это еще не все, на что мы способны», – сказал Коул Палмер в интервью ВВС.

«Челси» в трех последних матчах АПЛ набрал семь очков и не проигрывал.

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Английская Премьер-лига Коул Палмер чемпионат Англии по футболу Челси - Арсенал пресс-конференция Челси Арсенал Лондон
Источник BBC
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