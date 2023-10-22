Дарио Срна превзошел достижение Роберто Де Дзерби

Дарио Срна стал 15-м по счету тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 9-м из дальнего зарубежья. Его дебют у руля оранжево-черных увенчался победой. Что, собственно, не удивительно. Ведь из всех предшественников хорвата лишь четверо довольствовались в первом матче ничьей.

Между тем, проведя премьерную игру в 41 год 173 дня, Срна стал самым молодым тренером-иностранцем «Шахтера» в УПЛ. Прежнее достижение, принадлежавшее итальянцу Роберто Де Дзерби, Дарио превзошел на 240 дней. В более «юном» возрасте начал работу с горняками только Валерий Рудаков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Шахтера в чемпионатах Украины