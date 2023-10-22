Дарио Срна превзошел достижение Роберто Де Дзерби
Хорват стал самым молодым тренером-иностранцем «Шахтера» в УПЛ
Дарио Срна стал 15-м по счету тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 9-м из дальнего зарубежья. Его дебют у руля оранжево-черных увенчался победой. Что, собственно, не удивительно. Ведь из всех предшественников хорвата лишь четверо довольствовались в первом матче ничьей.
Между тем, проведя премьерную игру в 41 год 173 дня, Срна стал самым молодым тренером-иностранцем «Шахтера» в УПЛ. Прежнее достижение, принадлежавшее итальянцу Роберто Де Дзерби, Дарио превзошел на 240 дней. В более «юном» возрасте начал работу с горняками только Валерий Рудаков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи тренеров Шахтера в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Тренер
|
Возраст
|
Соперник
|
Счет
|
07.03.1992
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
44 года 205 дней
|
Металлург З
|
1:1 (г)
|
04.03.1995
|
Владимир САЛЬКОВ
|
57 лет 337 дней
|
Днепр
|
1:1 (д)
|
10.09.1995
|
Валерий РУДАКОВ
|
40 лет 72 дня
|
Кривбасс
|
4:0 (д)
|
03.04.1999
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
52 года 345 дней
|
Металлург З
|
2:1 (д)
|
16.10.1999
|
Алексей ДРОЗДЕНКО
|
58 лет 230 дней
|
Металлист
|
3:1 (д)
|
29.11.1999
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
55 лет 36 дней
|
Динамо
|
0:0 (д)
|
16.03.2002
|
Невио СКАЛА
|
54 года 114 дней
|
Ворскла
|
4:0 (д)
|
12.07.2003
|
Бернд ШУСТЕР
|
43 года 202 дня
|
Металлург З
|
3:0 (г)
|
22.05.2004
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
57 лет 298 дней
|
Карпаты
|
5:0 (д)
|
22.07.2016
|
Паулу ФОНСЕКА
|
43 года 139 дней
|
Звезда
|
4:1 (д)
|
31.07.2019
|
Луиш КАШТРУ
|
57 лет 331 день
|
Александрия
|
3:1 (г)
|
24.07.2021
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
42 года 48 дней
|
Ингулец
|
2:1 (д)
|
23.08.2022
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
48 лет 266 дней
|
Металлист 1925
|
0:0 (д)
|
29.07.2023
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
53 года 355 дней
|
Металлист 1925
|
2:1 (г)
|
21.10.2023
|
Дарио СРНА
|
41 год 173 дня
|
ЛНЗ
|
3:0 (д)
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