Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер разгромил Торино, Лацио победил Сассуоло
Чемпионат Италии
Сассуоло
21.10.2023 21:45 – FT 0 : 2
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 октября 2023, 23:47 | Обновлено 22 октября 2023, 00:30
75
0

Интер разгромил Торино, Лацио победил Сассуоло

Состоялись заключительные матчи игрового дня Серии А

21 октября 2023, 23:47 | Обновлено 22 октября 2023, 00:30
75
0
Интер разгромил Торино, Лацио победил Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Сегодня, 21 октября, состоялись матчи 9-го тура чемпионата Италии по футболу.

Миланский «Интер» разгромил в гостях туринский «Торино». За «сине-черных» забивали Тюрам и Чалханоглу. Очередной гол провел аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, отметившийся на 67-й минуте.

Римский «Лацио» торжествовал на поле «Сассуоло». За римлян забивали Фелипе Андерсон и Луис Альберто.

Благодаря победе миланский «Интер» вернул себе первое место в турнирной таблице, как минимум до завтрашнего матча «Милана». «Лацио» поднялся на седьмое место, в активе столичного клуба 13 очков.

Серия А. 9-й тур. 21 октября

Торино – Интер – 0:3

Голы: Тюрам, 59, Мартинес, 67, Чалханоглу, 90+5.

Сассуоло – Лацио – 0:2

Голы: Фелипе Андерсон, 28, Альберто, 35.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
По теме:
Бавария победила Майнц, Байер обыграл на выезде Вольфсбург
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Рамос сыграл против бывшего клуба. Севилья и Реал поделили очки
Сассуоло Интер Милан Лацио Торино чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Футбол | 21 октября 2023, 10:00 20
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца

Спортивный директор «канониров» является одним из главных творцов последних успехов клуба

Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Футбол | 21 октября 2023, 18:54 9
Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд

Украинский полузащитник вышел на замену против «Бернли»

Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
Футбол | 21.10.2023, 23:59
Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
Роналду снова круче Холанда. Аль-Наср с топ-голом КриРо обыграл Дамак
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Теннис | 21.10.2023, 04:20
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Бокс | 21.10.2023, 16:39
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Фьюри пригласил семью Усика на общий отдых после боя в Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 21:25 8
MMA
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
21.10.2023, 14:40
Бокс
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
21.10.2023, 19:52 4
Футбол
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 9
Футбол
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
21.10.2023, 19:59
Футбол
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем