Интер разгромил Торино, Лацио победил Сассуоло
Состоялись заключительные матчи игрового дня Серии А
Сегодня, 21 октября, состоялись матчи 9-го тура чемпионата Италии по футболу.
Миланский «Интер» разгромил в гостях туринский «Торино». За «сине-черных» забивали Тюрам и Чалханоглу. Очередной гол провел аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, отметившийся на 67-й минуте.
Римский «Лацио» торжествовал на поле «Сассуоло». За римлян забивали Фелипе Андерсон и Луис Альберто.
Благодаря победе миланский «Интер» вернул себе первое место в турнирной таблице, как минимум до завтрашнего матча «Милана». «Лацио» поднялся на седьмое место, в активе столичного клуба 13 очков.
Серия А. 9-й тур. 21 октября
Торино – Интер – 0:3
Голы: Тюрам, 59, Мартинес, 67, Чалханоглу, 90+5.
Сассуоло – Лацио – 0:2
Голы: Фелипе Андерсон, 28, Альберто, 35.
Three goals, three points! 😃#ForzaInter #TorinoInter pic.twitter.com/2ZaqDuHM7W— Inter (@Inter_en) October 21, 2023
FT | #SassuoloLazio 0-2— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 21, 2023
⏹ FINISCE QUI! Vinciamo con le reti di @F_Andersoon e @10_luisalberto!!!#AvantiLazio 🦅 pic.twitter.com/HQzvZJvlLT
События матча
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