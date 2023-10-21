Интер разгромил Торино, Лацио победил Сассуоло

Сегодня, 21 октября, состоялись матчи 9-го тура чемпионата Италии по футболу.

Миланский «Интер» разгромил в гостях туринский «Торино». За «сине-черных» забивали Тюрам и Чалханоглу. Очередной гол провел аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, отметившийся на 67-й минуте.

Римский «Лацио» торжествовал на поле «Сассуоло». За римлян забивали Фелипе Андерсон и Луис Альберто.

Благодаря победе миланский «Интер» вернул себе первое место в турнирной таблице, как минимум до завтрашнего матча «Милана». «Лацио» поднялся на седьмое место, в активе столичного клуба 13 очков.

Серия А. 9-й тур. 21 октября

Торино – Интер – 0:3

Голы: Тюрам, 59, Мартинес, 67, Чалханоглу, 90+5.

Сассуоло – Лацио – 0:2

Голы: Фелипе Андерсон, 28, Альберто, 35.

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