Мудрик – второй украинец в истории, который забил Арсеналу в АПЛ
Михаил забил канонирам на «Стэмфорд Бридж» в поединке 9-го тура АПЛ
21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.
На 48-й минуте украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик забил 2-й гол для своей команды.
Мудрик стал вторым украинцем в истории, который смог поразить ворота «канониров» в АПЛ.
В 2000 году Сергей Ребров, который сейчас возглавляет сборную Украины по футболу, забил гол «Арсеналу» в составе лондонского «Тоттенхэма».
Также Мудрик стал первым игроком с 2008 года, которому удалость забить на «Стэмфорд Бридж». Тогда мячом отметился Андрей Шевченко.
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