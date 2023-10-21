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  4. Мудрик – второй украинец в истории, который забил Арсеналу в АПЛ
Англия
21 октября 2023, 23:29 |
1397
0

Мудрик – второй украинец в истории, который забил Арсеналу в АПЛ

Михаил забил канонирам на «Стэмфорд Бридж» в поединке 9-го тура АПЛ

21 октября 2023, 23:29 |
1397
0
Мудрик – второй украинец в истории, который забил Арсеналу в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 48-й минуте украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик забил 2-й гол для своей команды.

Мудрик стал вторым украинцем в истории, который смог поразить ворота «канониров» в АПЛ.

В 2000 году Сергей Ребров, который сейчас возглавляет сборную Украины по футболу, забил гол «Арсеналу» в составе лондонского «Тоттенхэма».

Также Мудрик стал первым игроком с 2008 года, которому удалость забить на «Стэмфорд Бридж». Тогда мячом отметился Андрей Шевченко.

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Источник Sport.ua
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