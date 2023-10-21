Даниил СИКАН: «Шахтер должен вернуться на свой уровень»
Нападающий «горняков» – о матче против ЛНЗ
Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал победу против ЛНЗ (3:0) в 11-м туре чемпионата УПЛ.
– Команда одержала важную победу. Какие впечатления от поединка?
– Матч был отличным, мы победили и не пропустили. Я считаю, что это заслуга тренера и команды, мы получили положительные эмоции.
– Как Дарио настраивал на матч и что изменилось в коллективе?
– Нас настраивали только на победу. Тренер говорил, что «Шахтер» должен вернуться на свой уровень. Дарио предоставил больше свободы и эмоций в коллектив, которых не хватало под руководством Патрика.
– Опиши свой гол.
– Мой гол – результат командной работы. Степаненко выполнил хорошую передачу в темп, Зубков сделал голевую передачу, а Бондаренко пропустил мяч.
– Что во время перерыва происходило в раздевалке?
– Разбирали тактические ошибки, которые допустили в первом тайме. Могу сказать, что все атаки, проводенные ЛНЗ, являлись результатом наших ошибок. Конечно, ЛНЗ хорошая команда и заслуживала гола в игре, замечательно играли против нас.
– Какие ожидания в преддверии матча с «Барселоной»?
– «Барселона» – это одна из лучших команд. Будем настраиваться только на положительный результат.
«Шахтер» сыграет против «Барселоны» 25 октября, начало в 19:45.
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