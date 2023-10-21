Даниил СИКАН: «Шахтер должен вернуться на свой уровень»

Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал победу против ЛНЗ (3:0) в 11-м туре чемпионата УПЛ.

– Команда одержала важную победу. Какие впечатления от поединка?

– Матч был отличным, мы победили и не пропустили. Я считаю, что это заслуга тренера и команды, мы получили положительные эмоции.

– Как Дарио настраивал на матч и что изменилось в коллективе?

– Нас настраивали только на победу. Тренер говорил, что «Шахтер» должен вернуться на свой уровень. Дарио предоставил больше свободы и эмоций в коллектив, которых не хватало под руководством Патрика.

– Опиши свой гол.

– Мой гол – результат командной работы. Степаненко выполнил хорошую передачу в темп, Зубков сделал голевую передачу, а Бондаренко пропустил мяч.

– Что во время перерыва происходило в раздевалке?

– Разбирали тактические ошибки, которые допустили в первом тайме. Могу сказать, что все атаки, проводенные ЛНЗ, являлись результатом наших ошибок. Конечно, ЛНЗ хорошая команда и заслуживала гола в игре, замечательно играли против нас.

– Какие ожидания в преддверии матча с «Барселоной»?

– «Барселона» – это одна из лучших команд. Будем настраиваться только на положительный результат.

«Шахтер» сыграет против «Барселоны» 25 октября, начало в 19:45.