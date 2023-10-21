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Англия
21 октября 2023, 23:01 | Обновлено 21 октября 2023, 23:20
1958
0

«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом

Михаил отметился забитым мячом в поединке 9-го тура АПЛ против «Арсенала»

21 октября 2023, 23:01 | Обновлено 21 октября 2023, 23:20
1958
0
«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 15-й минуте открыл Коул Палмер, реализовав пенальти. 11-метровый заработал украинец Михаил Мудрик, пробив головой в руку Вильяма Салиба.

На 48-й минуте Мудрик оформил гол-шедевр. Для Михаила этот мяч стал вторым в официальных поединках за «синих».

После завершения поединка болельщики «Челси» не смогли не отметить великолепную игру Мудрика. Фанам было достаточно всего пару слов, чтоб охарактеризовать гол украинца:

Paco: «Мудрик решил забить свой первый домашний гол в ворота «Арсенала»... Обожаю это».

Homiebishop: «Лучше, чем Джуд Беллингем [намекая на празднование Михаила]».

Ganesh Maurya: «Сегодня он сыграл исключительно хорошо».

Arrizabalager: «Лучший вингер в лиге».

Jake: «Красивая картинка, красивый гол».

CalliePhakathi: «Это гол сезона».

KVG9ine: «Арсенал теперь будет бояться Мудрика».

IGTrippy: «Он прекрасен, he’s a blue».

Ibrahim02114: «Невероятные вещи от Мудрика, исключительное умение это воплотить».

Esautech: «Реинкарнация Азара».

Видео голов и обзор матча:

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Источник Sport.ua
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