«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом
Михаил отметился забитым мячом в поединке 9-го тура АПЛ против «Арсенала»
21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.
Счет в матче на 15-й минуте открыл Коул Палмер, реализовав пенальти. 11-метровый заработал украинец Михаил Мудрик, пробив головой в руку Вильяма Салиба.
На 48-й минуте Мудрик оформил гол-шедевр. Для Михаила этот мяч стал вторым в официальных поединках за «синих».
После завершения поединка болельщики «Челси» не смогли не отметить великолепную игру Мудрика. Фанам было достаточно всего пару слов, чтоб охарактеризовать гол украинца:
Paco: «Мудрик решил забить свой первый домашний гол в ворота «Арсенала»... Обожаю это».
Homiebishop: «Лучше, чем Джуд Беллингем [намекая на празднование Михаила]».
Ganesh Maurya: «Сегодня он сыграл исключительно хорошо».
Arrizabalager: «Лучший вингер в лиге».
Jake: «Красивая картинка, красивый гол».
CalliePhakathi: «Это гол сезона».
KVG9ine: «Арсенал теперь будет бояться Мудрика».
IGTrippy: «Он прекрасен, he’s a blue».
Ibrahim02114: «Невероятные вещи от Мудрика, исключительное умение это воплотить».
Esautech: «Реинкарнация Азара».
Видео голов и обзор матча:
😍#CheArs pic.twitter.com/aYbIYCSKEG— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 21, 2023
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