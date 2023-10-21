21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

На 48-й минуте украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик забил 2-й гол для своей команды.

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После матча сборной Украины против Мальты 17 октября, в котором Мудрик забил 1-й гол в футболке сине-желтых, Александр Зинченко, который выступает за «канониров», пообещал, что «оторвет яйца Мудрику», если тот забьет в дерби Лондона:

«Я ему сказал, если ты сделаешь или попытаешься сделать это в субботу, оторву тебе яйца, так и сказал, извиняюсь за мой французский».

Этот мяч для Михаила стал вторым в официальных поединках за «Челси».

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?