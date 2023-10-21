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Англия
21 октября 2023, 21:01 | Обновлено 21 октября 2023, 21:19
6574
6

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?

Александр ведь обещал!

21 октября 2023, 21:01 | Обновлено 21 октября 2023, 21:19
6574
6
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

На 48-й минуте украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик забил 2-й гол для своей команды.

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После матча сборной Украины против Мальты 17 октября, в котором Мудрик забил 1-й гол в футболке сине-желтых, Александр Зинченко, который выступает за «канониров», пообещал, что «оторвет яйца Мудрику», если тот забьет в дерби Лондона:

«Я ему сказал, если ты сделаешь или попытаешься сделать это в субботу, оторву тебе яйца, так и сказал, извиняюсь за мой французский».

Этот мяч для Михаила стал вторым в официальных поединках за «Челси».

ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?

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Михаил Мудрик Александр Зинченко Челси Арсенал Лондон Челси - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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roman75zpr
Ну ляпнул он, но зачем делать такие заборные заголовки, а?
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+3
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Tasha19
Мудрик швидкого бігає)) його Зіна не дожене. А якщо раптом наздожене, то Міша може казати, що не бив по воротах, а навішував)) на тому і розійдуться)))
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+1
Sashko57
Пора на пенсию. Ни слово сдержать, ни играть.
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0
romanchik.8409
Пососет яйца Мудрика... Максимум
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-5
Crimea
Тепер Мудрик стане Кастратом
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-9
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