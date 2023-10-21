Испания21 октября 2023, 18:17 | Обновлено 21 октября 2023, 18:21
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Без неожиданностей. Лунин вновь в запасе Реала
«Галактикос» ждет игра Ла Лиги с «Севильей»
21 октября 2023, 18:17 | Обновлено 21 октября 2023, 18:21
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В субботу, 21 октября, в 19:30 по киевскому времени в матче 10-го тура чемпионата Испании «Севилья» примет на своем поле «Реал» Мадрид.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начнет поединок на скамейке запасных команды. Игра с первых минут в воротах «Реала» начнет Кепа Аррисабалага.
В таблице Ла Лиги «Реал» занимает 1-е место с 24 очками. «Севилья» идет на 14-й позиции, имея 8 пунктов.
Ранее, напомним, сообщалось, что Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира.
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