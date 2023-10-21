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  4. Александр БАНДУРА: «Мы очень легко пропускаем и потому такие результаты»
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 18:09 | Обновлено 21 октября 2023, 18:28
161
0

Александр БАНДУРА: «Мы очень легко пропускаем и потому такие результаты»

Голкипер прокомментировал последний матч против «Черноморца»

21 октября 2023, 18:09 | Обновлено 21 октября 2023, 18:28
161
0
Александр БАНДУРА: «Мы очень легко пропускаем и потому такие результаты»
ФК Минай. Александр Банудра

Страж ворот «Миная» Александр Бандура поделился впечатлениями от матча 11-го тура УПЛ против «Черноморца», который его команда проиграла 0:3.

«Всегда есть возможность завершить игру с другим результатом. Нужно смотреть, разбираться, почему так случилось. Хочется видеоповтор еще посмотреть – был ли пенальти. У нас Андрей на ногу стать не может. Говорят, не было пенальти. Может, и не было…

Очень легко нам забивают, расстреливают из пределов штрафной площади. Мы очень легко пропускаем, и поэтому такие результаты», – сказал капитан команды.

После 11 туров «Минай» замыкает турнирную таблицу УПЛ с 4 очками в активе.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Минай Черноморец - Минай Александр Бандура
Источник ФК Минай
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