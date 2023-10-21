Александр БАНДУРА: «Мы очень легко пропускаем и потому такие результаты»

Страж ворот «Миная» Александр Бандура поделился впечатлениями от матча 11-го тура УПЛ против «Черноморца», который его команда проиграла 0:3.

«Всегда есть возможность завершить игру с другим результатом. Нужно смотреть, разбираться, почему так случилось. Хочется видеоповтор еще посмотреть – был ли пенальти. У нас Андрей на ногу стать не может. Говорят, не было пенальти. Может, и не было…

Очень легко нам забивают, расстреливают из пределов штрафной площади. Мы очень легко пропускаем, и поэтому такие результаты», – сказал капитан команды.

После 11 туров «Минай» замыкает турнирную таблицу УПЛ с 4 очками в активе.