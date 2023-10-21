Уверенная победа чемпионов. Наполи победил Верону
Чемпионы Италии торжествовали со счетом 3:1
Сегодня, 21 октября, стартовал 9-й тур чемпионата Италии по футболу. В первом матче игрового дня «Верона» принимала на своем поле действующего чемпиона страны «Наполи».
Неаполитанцы одержали уверенную победу благодаря голу Маттео Политано и дублю Хвичи Кварацхелии. За гостей гол престижа забил Дарко Лазович.
Серия А. 9-й тур. 21 октября
Верона – Наполи – 1:3
Голы: Лазович, 60 – Политано, 27, Кварацхелия, 43, 55.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
⏹️ Full time: #VeronaNapoli 1-3 💪— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 21, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/rQP6gwSrbF
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