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Италия
21 октября 2023, 17:58 | Обновлено 21 октября 2023, 18:10
116
0

Уверенная победа чемпионов. Наполи победил Верону

Чемпионы Италии торжествовали со счетом 3:1

21 октября 2023, 17:58 | Обновлено 21 октября 2023, 18:10
116
0
Уверенная победа чемпионов. Наполи победил Верону
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Сегодня, 21 октября, стартовал 9-й тур чемпионата Италии по футболу. В первом матче игрового дня «Верона» принимала на своем поле действующего чемпиона страны «Наполи».

Неаполитанцы одержали уверенную победу благодаря голу Маттео Политано и дублю Хвичи Кварацхелии. За гостей гол престижа забил Дарко Лазович.

Серия А. 9-й тур. 21 октября

Верона – Наполи – 1:3

Голы: Лазович, 60 – Политано, 27, Кварацхелия, 43, 55.

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Хвича Кварацхелия Маттео Политано Наполи Верона чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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