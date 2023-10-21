Владимир ШАРАН: «Заслуженная победа Черноморца»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал разгромное поражение в 11-м туре чемпионата УПП от «Черноморца» – 0:3.

«Заслуженная победа «Черноморца». Но, несмотря на такой счет, до перерыва, можно сказать, была практически равная игра. Надеялись, во втором тайме сыграем более агрессивно, но на контратаках пропустили два гола.

Мы в прошлом году выиграли очень важный поединок в Одессе. Ребята тогда бились друг за друга и пытались удержать полученный счет. Сегодня мы этого не увидели. В раздевалке видел, что ребята в таком настроении, будто проиграли эту встречу еще до стартового свистка. Сейчас игроки молчат, не могут говорить после такого результата. Я не увидел ту команду, которая играла против «Руха». Ценой бойцовских качеств мы можем добиваться результата, но в этом сезоне нам этого не удается.

Еще потеряли Булезу. Не знаю сколько пропустит, но Андрей не может встать на ногу. Не хочу говорить больше об арбитрах, но, по-моему, после игры в мяч футболист «Черноморца» сыграл в ногу», – сказал Шаран.

После 11-ти туров «Минай» замыкает турнирную таблицу УПЛ с 4 очками в активе.