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  4. Главный тренер Жироны: «К завтрашнему матчу Цыганков не будет готов»
Испания
21 октября 2023, 17:20 |
583
0

Главный тренер Жироны: «К завтрашнему матчу Цыганков не будет готов»

Мигель Анхель Санчес сообщил, что украинца поберегут

21 октября 2023, 17:20 |
583
0
Главный тренер Жироны: «К завтрашнему матчу Цыганков не будет готов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Главный тренер «Жироны» Мигель Анхель Санчес рассказал о вероятности выхода украинского вингера Виктора Цыганкова на матч против «Альмерии».

«Цыганков тренировался более или менее нормально, но к завтрашнему дню он не будет готов. Мы предпочитаем немного подождать, пока он восстановится. Это важное потеря, как и другие. Но у нас отличный состав, и мы можем многое сделать. Посмотрим завтра, что будет лучше для команды», – сказал Мичел.

Из-за травмы бедра Цыганков был заменен в матче с «Реалом» (0:3), а также пропустил оба октябрьских матча сборной Украины.

За «Жирону» Виктор в этом сезоне отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал одну голевую передач (на Артема Довбика). Ранее клуб официально заявил, что на восстановление потребуется месяц.

Отметим, что встреча 10-го тура чемпионата Испании «Жирона» – «Альмерия» состоится 22 октября, начало в 17:15 по Киеву.

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Источник Jornada Perfecta
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