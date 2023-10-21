Салах дублем Эвертону улучшил свою позицию среди голеадоров АПЛ

В субботу, 21 октября, в матче 9-го тура АПЛ в Ливерпуле отношения выяснили местный одноименный клуб и «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных». Два гола забил Мохамед Салах.

Теперь на счету представителя Египта 146 голов в АПЛ. Он опереди Робина ван Перси, у которого 144 гола за 280 игр, и догнал Тедди Шерингема (146 голов за 418 игр). Салах занимает 12-е место в реестре лучших бомбардиров в истории Английской Премьер-лиги.

На сегодня Салаха опережают Лес Фердинанд (149), Майкл Оуэн (150), Джермейн Дефо (162), Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Гарри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

11 матчей, 8 голов, 4 ассиста – игровые показатели Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне.