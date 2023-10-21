Миколенко – один из лучших в своей команде. Стала известна оценка украинца
«Эвертон» уступил «Ливерпулю»
Сегодня, 21 октября, стартовал 9-й тур Английской премьер-лиги. В матче открытия «Ливерпуль» принимал своего ожесточенного соперника «Эвертон», игра завершилась со счетом 2:0.
Украинский защитник Виталий Миколенко традиционно вышел на поле в старте «ирисок», провел 88 минут игрового времени и был заменен на португальца Шермити в конце матча. Украинец получил от Whoscored оценку 6.8 – это третий результат в команде. Лучшим в составе гостей был признан полузащитник Абдулайе Дукуре – 7.1
Самые высокие оценки за матч получили лидеры «Ливерпуля» Салах и Ван Дейк – обоих оценили в 7.9.
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