Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко – один из лучших в своей команде. Стала известна оценка украинца
Англия
21 октября 2023, 16:54 | Обновлено 21 октября 2023, 18:11
1722
1

Миколенко – один из лучших в своей команде. Стала известна оценка украинца

«Эвертон» уступил «Ливерпулю»

21 октября 2023, 16:54 | Обновлено 21 октября 2023, 18:11
1722
1
Миколенко – один из лучших в своей команде. Стала известна оценка украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Салах и Миколенко

Сегодня, 21 октября, стартовал 9-й тур Английской премьер-лиги. В матче открытия «Ливерпуль» принимал своего ожесточенного соперника «Эвертон», игра завершилась со счетом 2:0.

Украинский защитник Виталий Миколенко традиционно вышел на поле в старте «ирисок», провел 88 минут игрового времени и был заменен на португальца Шермити в конце матча. Украинец получил от Whoscored оценку 6.8 – это третий результат в команде. Лучшим в составе гостей был признан полузащитник Абдулайе Дукуре – 7.1

Самые высокие оценки за матч получили лидеры «Ливерпуля» Салах и Ван Дейк – обоих оценили в 7.9.

По теме:
Мудрик и Зинченко сыграют с первых минут в лондонском дерби
Салах дублем Эвертону улучшил свою позицию среди голеадоров АПЛ
Ливерпуль – Эвертон – 2:0. Миколенко против Салаха. Видеообзор матча
WhoScored Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Виталий Миколенко Ливерпуль - Эвертон Абдулайе Дукуре Вирджил ван Дейк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ожидаемый успех. Черноморец не оставил шансов Минаю
Футбол | 21 октября 2023, 16:57 1
Ожидаемый успех. Черноморец не оставил шансов Минаю
Ожидаемый успех. Черноморец не оставил шансов Минаю

Владимир Штогрин принял участие во всех трех мячах команды Романа Григорчука

Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Футбол | 20 октября 2023, 23:35 1
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров

Не густо, но есть вариант и с плей-офф

Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Футбол | 20.10.2023, 21:28
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Футбол | 21.10.2023, 14:56
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Теннис | 21.10.2023, 04:20
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tasha19
Миколенко класний матч провів.
Ответить
+5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
19.10.2023, 18:52
Бокс
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
20.10.2023, 07:20 12
Футбол
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
19.10.2023, 22:19 6
Снукер
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 37
Футбол
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
20.10.2023, 11:52
Футбол
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
21.10.2023, 10:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем