Максим ЗАДЕРАКА: «Самое главное не то, что я забил дважды, а три очка»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака рассказал о гостевой победе в 11 туре УПЛ над харьковским «Металлистом 1925» – 3:1.

- Макс, поздравляем с дублем и победой. Какие эмоции после этого успеха?

- Впечатления от матча хорошие, ведь команда выиграла по делу. Тяжелый соперник, тяжелый матч. Самое главное не то, что я забил дважды, а то, что эти голы принесли «Кривбассу» пользу в виде победы и трех очков. А забитые мячи – это уже такой бонус для меня.

- Какие наставления давали тренеры перед матчем?

- Тренерский штаб просил выходить в атаки через короткий и средний пас. Мы всю неделю наигрывали тактику, как проходить оборону соперника. Многое сегодня нам удавалось. Будет разбор этого матча, посмотрим, ведь были в ошибки.

- Заглядываешь в таблицу бомбардиров УПЛ?

- Нет (улыбается). Да, ребята говорят, шутят, что я сейчас лучший бомбардир «Кривбасса». Конечно, это приятно. Но самое главное, чтобы я приносил команде пользу.