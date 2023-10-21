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  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Самое главное не то, что я забил дважды, а три очка»
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 15:57 |
154
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Самое главное не то, что я забил дважды, а три очка»

Полузащитник «Кривбасса» – о победе над харьковским «Металлистом 1925»

21 октября 2023, 15:57 |
154
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Самое главное не то, что я забил дважды, а три очка»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака рассказал о гостевой победе в 11 туре УПЛ над харьковским «Металлистом 1925» – 3:1.

- Макс, поздравляем с дублем и победой. Какие эмоции после этого успеха?
- Впечатления от матча хорошие, ведь команда выиграла по делу. Тяжелый соперник, тяжелый матч. Самое главное не то, что я забил дважды, а то, что эти голы принесли «Кривбассу» пользу в виде победы и трех очков. А забитые мячи – это уже такой бонус для меня.

- Какие наставления давали тренеры перед матчем?
- Тренерский штаб просил выходить в атаки через короткий и средний пас. Мы всю неделю наигрывали тактику, как проходить оборону соперника. Многое сегодня нам удавалось. Будет разбор этого матча, посмотрим, ведь были в ошибки.

- Заглядываешь в таблицу бомбардиров УПЛ?
- Нет (улыбается). Да, ребята говорят, шутят, что я сейчас лучший бомбардир «Кривбасса». Конечно, это приятно. Но самое главное, чтобы я приносил команде пользу.

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Максим Задерака чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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