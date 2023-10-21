Молчанов пробился в парный финал турнира ATP в Стокгольме
Денис будет сражаться за титул в дуэте с Андреем Голубевым
Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в финал парного разряда на турнире серии АТР 250 в Стокгольме, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/2 финала украинец и его напарник Андрей Голубев (Казахстан) обыграли четвертых сеяных Роберта Галлоуэя и Альбано Оливетти (США / Франция).
Стокгольм. 1/2 финала парного разряда
Денис Молчанов / Андрей Голубев – Роберт Галлоуэй / Альбано Оливетти – 7:5, 6:2
В финале Молчанов и Голубев сыграют против победителей матча Грикспор / Стевенс – Бхамбри / Кеш.
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