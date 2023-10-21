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ATP
21 октября 2023, 15:43 | Обновлено 21 октября 2023, 15:44
68
0

Молчанов пробился в парный финал турнира ATP в Стокгольме

Денис будет сражаться за титул в дуэте с Андреем Голубевым

21 октября 2023, 15:43 | Обновлено 21 октября 2023, 15:44
68
0
Молчанов пробился в парный финал турнира ATP в Стокгольме
ATP. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в финал парного разряда на турнире серии АТР 250 в Стокгольме, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/2 финала украинец и его напарник Андрей Голубев (Казахстан) обыграли четвертых сеяных Роберта Галлоуэя и Альбано Оливетти (США / Франция).

Стокгольм. 1/2 финала парного разряда
Денис Молчанов / Андрей Голубев – Роберт Галлоуэй / Альбано Оливетти – 7:5, 6:2

В финале Молчанов и Голубев сыграют против победителей матча Грикспор / Стевенс – Бхамбри / Кеш.

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Денис Молчанов Андрей Голубев
Источник Sport.ua
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