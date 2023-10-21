Молчанов пробился в парный финал турнира ATP в Стокгольме

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в финал парного разряда на турнире серии АТР 250 в Стокгольме, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/2 финала украинец и его напарник Андрей Голубев (Казахстан) обыграли четвертых сеяных Роберта Галлоуэя и Альбано Оливетти (США / Франция).

Стокгольм. 1/2 финала парного разряда

Денис Молчанов / Андрей Голубев – Роберт Галлоуэй / Альбано Оливетти – 7:5, 6:2

В финале Молчанов и Голубев сыграют против победителей матча Грикспор / Стевенс – Бхамбри / Кеш.