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Англия
21 октября 2023, 14:56 | Обновлено 21 октября 2023, 15:04
1218
3

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»

Главный тренер «Челси» отреагировал на угрозы Александра

21 октября 2023, 14:56 | Обновлено 21 октября 2023, 15:04
1218
3
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
УАФ. Михаил Мудрик

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино надеется, что украинский вингер Михаил Мудрик сможет повторить свой выдающийся гол, который он забил в ворота Мальты, во время матча с «Арсеналом» на «Стэмфорд Бридж».

Александр Зинченко уже создал интересную угрозу для Мудрыка, заявив, что «оторвет ему яйца», если Мудрик забьет гол в ворота «канониров». Но Почеттино это не беспокоит.

«Не может быть такого, Мудрик сильнее Зинченко», – с язвительной улыбкой заметил тренер «синих».

Матч «Челси» – «Арсенал» начнется в 19:30 по Киеву.

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Источник Football London
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Ekvato
Хіба в спортзалі. На полі йому до Сашка ще далеко. Але хлоп почав подавати ознаки життя
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+2
nicksaf
Два сапога и одна пара.
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+1
NoMad
Ахахаха, вголосяру) 
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