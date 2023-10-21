Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино надеется, что украинский вингер Михаил Мудрик сможет повторить свой выдающийся гол, который он забил в ворота Мальты, во время матча с «Арсеналом» на «Стэмфорд Бридж».

Александр Зинченко уже создал интересную угрозу для Мудрыка, заявив, что «оторвет ему яйца», если Мудрик забьет гол в ворота «канониров». Но Почеттино это не беспокоит.

«Не может быть такого, Мудрик сильнее Зинченко», – с язвительной улыбкой заметил тренер «синих».

Матч «Челси» – «Арсенал» начнется в 19:30 по Киеву.