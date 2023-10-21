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  4. Марченко вышел в финал челленджера в Гамбурге
ATP
21 октября 2023, 15:46 |
226
0

Марченко вышел в финал челленджера в Гамбурге

Илья оказался сильнее Билли Харриса из Великобритании

21 октября 2023, 15:46 |
226
0
Марченко вышел в финал челленджера в Гамбурге
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжил победную серию на хардовом челленджере в Гамбурге.

В 1/2 финала украинец в трех сетах переиграл Билли Харриса из Великобритании (№262 ATP).

Гамбург. 1/2 финала
Илья Марченко (Украина) – Билли Харрис (Великобритания) – 7:5, 3:6, 7:5

Это был первый матч между теннисистами. Для Ильи это был третий полуфинал челленджеров в сезоне и второй выход в финал. В июле Илья стал победителем хардового челленджера в Салинасе (Эквадор).

В следующем раунде Марченко сразится против первого сеяного Денниса Новака из Австрии (№176 ATP).

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Илья Марченко ATP Гамбург
Источник Sport.ua
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