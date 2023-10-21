Марченко вышел в финал челленджера в Гамбурге
Илья оказался сильнее Билли Харриса из Великобритании
Украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжил победную серию на хардовом челленджере в Гамбурге.
В 1/2 финала украинец в трех сетах переиграл Билли Харриса из Великобритании (№262 ATP).
Гамбург. 1/2 финала
Илья Марченко (Украина) – Билли Харрис (Великобритания) – 7:5, 3:6, 7:5
Это был первый матч между теннисистами. Для Ильи это был третий полуфинал челленджеров в сезоне и второй выход в финал. В июле Илья стал победителем хардового челленджера в Салинасе (Эквадор).
В следующем раунде Марченко сразится против первого сеяного Денниса Новака из Австрии (№176 ATP).
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