Марченко вышел в финал челленджера в Гамбурге

Украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжил победную серию на хардовом челленджере в Гамбурге.

В 1/2 финала украинец в трех сетах переиграл Билли Харриса из Великобритании (№262 ATP).

Гамбург. 1/2 финала

Илья Марченко (Украина) – Билли Харрис (Великобритания) – 7:5, 3:6, 7:5

Это был первый матч между теннисистами. Для Ильи это был третий полуфинал челленджеров в сезоне и второй выход в финал. В июле Илья стал победителем хардового челленджера в Салинасе (Эквадор).

В следующем раунде Марченко сразится против первого сеяного Денниса Новака из Австрии (№176 ATP).