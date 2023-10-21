ПОЧЕТТИНО: «Мудрик не стал другим игроком, но изменился, как человек»

Главный тренер английского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал об адаптации в команде украинского полузащитника Михаила Мудрика.

«Спустя три месяца он не стал полностью другим игроком, потому что мы не волшебники, но изменился, как человек. Мы начали замечать, насколько он приятный молодой человек. Он очень чувствительный и сообразительный, очень умный. И очень важно давать уверенность и доверять по жизни. Когда люди доверяют, они открываются и начинают показывать свой талант в футболе.

Миша хорошо ладит с командой, с тренерами, с медиками, с клубом. Это большой прогресс. Не для того, чтобы давать ему какие-то упражнения или советы по движению между линиями или игре один на один. Это часть его таланта, но самое главное – он может чувствовать себя уверенным и счастливым, когда играет в футбол. Потому что нужно чувствовать связь с игрой», – сказал Почеттино.

Напомним, что сегодня, 21 октября, «Челси» сыграет матч АПЛ против лондонского «Арсенала», в составе которого играет еще один украинский полузащитник Александр Зинченко.