Англия21 октября 2023, 05:16 | Обновлено 21 октября 2023, 05:17
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Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 9-го тура АПЛ 21 октября в 19:30 по Киеву
21 октября 2023, 05:16 | Обновлено 21 октября 2023, 05:17
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21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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