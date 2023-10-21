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Челси
21.10.2023 19:30 - : -
Арсенал
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Англия
21 октября 2023, 05:16 | Обновлено 21 октября 2023, 05:17
106
0

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 9-го тура АПЛ 21 октября в 19:30 по Киеву

21 октября 2023, 05:16 | Обновлено 21 октября 2023, 05:17
106
0
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
GOAL. Михаил Мудрик и Александр Зинченко

21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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