21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция