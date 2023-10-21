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  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «В последнее время Срна не очень хотел быть тренером»
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 14:04 | Обновлено 21 октября 2023, 14:05
98
0

Вячеслав ШЕВЧУК: «В последнее время Срна не очень хотел быть тренером»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» – о новой должности Дарио Срны

21 октября 2023, 14:04 | Обновлено 21 октября 2023, 14:05
98
0
Вячеслав ШЕВЧУК: «В последнее время Срна не очень хотел быть тренером»
ФК Шахтер. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал назначение своего бывшего партнера по команде Дарио Срны на должность исполняющего обязанности главного тренера.

«Дарио – это легенда и многолетний капитан «Шахтера», который был назначен на эту должность, потому что знает клуб изнутри, пожалуй, больше, чем никто. Думаю, что сейчас это самый лучший вариант.

Он проходил обучение на лицензию Pro, имеет опыт спортивного директора и всегда находится рядом с командой. Думаю, он со своими помощниками может дать хорошую эмоцию, чтобы демонстрировать качественную игру и результат

Да, я его поздравил. Дарио ответил мне не сразу, поскольку сейчас у него много мыслей и серьезных дел. Мы все слышали, что в адрес Срны сказал Ринат Ахметов, как он благодарил его за то, что тот пошел на такой шаг. Можно было заметить, что в последнее время Дарио не очень хотел быть тренером и занимал должность спортивного директора», – сказал Шевчук.

Напомним, что сегодня Дарио Срна дебютирует в новой должности на матче 11-го тура УПЛ против черкасского «ЛНЗ».

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Шахтер Донецк Дарио Срна Вячеслав Шевчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Спорт-Экспресс Украина
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