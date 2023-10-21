ГЛЫВИНСКИЙ: «Бегство работников Кривбасса бросает тень на всех журналистов»

Пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал невозвращение в Украину двух сотруднкиов криворожского «Кривбасса».

– Александр, двое бывших работников не вернулись из заграничной поездки с клубом. Как этот случай отразится на возможности выезда спортивных делегаций за границу в будущем?

– Я не знаю, как будет действовать Минмолодежьспорта, потому что не работаю в разрешительной системе. Но однозначно это бросает тень на всех журналистов, ведь эти два человека уехали в состав спортивной делегации. Никто не застрахован от таких случаев. Я не знаком с этими людьми лично, но такое впечатление, что они ждали этого момента – чтобы убежать за границу. Это позорно и противно. Трудно сказать, насколько этот случай повлияет на выезд спортивных делегаций в будущем, но я надеюсь, что повлияет на качество проверки уезжающих. Хотя трудно предположить, что у человека в голове. К примеру, поступок блоггера-комика Андрея Щегеля, который уехал в Турцию и не вернулся в Украину, заставил Министерство культуры ужесточить систему разрешений. Это показывает, что немало слабых и недостаточно патриотических людей. Мы все терпим, помогаем армии и ждем нашей победы, а у таких людей [не вернувшихся], наверное, другие ценности. Возможно, эти люди ищут лучшую работу за границей или более спокойную жизнь. Война продолжается и обнаруживает слабые места в обществе.

– Лопатин в интервью говорил, что его никто не инструктировал о возвращении в Украину и никаких документов он не подписывал. Так может быть?

– В любом случае клуб получает письмо от Минмолодежьспорта, где указаны все люди, которым разрешено выехать в составе делегации. Также там написано, из какого по какое число делегация имеет право находиться за границей. Уехать можно и позже, но не раньше, и вернуться не позже указанного числа. Этот документ показывается на границе и украинские пограничники каждую фамилию обязательно сверяют с системой. То есть подделать такое письмо невозможно. Поэтому я сомневаюсь, что эти двое не знали, что нужно вернуться в определенное число. Слова Лопатина – это какие-то сказки, не выдерживающие никакой критики. К тому же каждый член спортивной делегации производит расписку на имя Минмолодежьспорта, что обязуется вернуться в Украину после завершения мероприятий, на которые ему разрешен выезд. Когда выезжает сборная, каждый игрок и работник пишет такое письмо. Но этот вопрос нужно задавать в «Кривбасс»: делали ли такую расписку все работники? Здесь должен быть ответ от клуба.

– Как бороться с такими случаями в будущем, чтобы не было беглецов? Может быть, приставлять ответственное лицо?

– Я не знаю, нужны ли такие радикальные методы. Мы знаем законодательство, что живем в военное время, и у каждого человека должна быть ответственность. Мы же не в СССР живем, чтобы отправлять специального смотрителя от власти, который будет следить за всем. Украинцы – свободные, но ответственные люди. Думаю, у клуба перед следующим выездом будут проблемы, связанные с доверием к своим работникам.