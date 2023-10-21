На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
«Ингулец» и «Карпаты» уже далеко оторвались от преследователей
В Первой лиге завершается соперничество на первом этапе, где определятся участники, которые продолжат борьбу за повышение в классе, а во второй десятке — попытки избежать вылета во Второй дивизион.
Как стало известно Sport.ua, в этом сезоне, в отличие от предыдущего, на втором этапе будут учитываться все очки, а не, так называемые, «золотые», набранные в поединках с командами, которые в дальнейшем будут выступать в одной группе.
Так как «Ингулец» и «Карпаты» уже далеко оторвались от преследователей, то, похоже, им уже ничто не помешает завоевать прямые путевки в УПЛ. Интрига сохраняется только в том, кто из них станет самым сильным клубом Первой лиги.
А вот борьба за третье и четвертое места, дающая право на переходные поединки с аутсайдерами Премьер-лиги, ожидается очень острой. Похожая ситуация будет и во второй десятке.
Напомним, что три последних команды напрямую понижаются в классе, а финиширующие на 16 и 17 местах сыграют переходные поединки с 2 и 3 командами Второго дивизиона.
Ранее стало известно, что львовские «Карпаты» продлили договор с вратарем.
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