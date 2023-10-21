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  4. Мудрик vs Зинченко. Смогут ли забить украинцы в дерби Челси – Арсенал?
Англия
21 октября 2023, 05:45 |
112
0

Мудрик vs Зинченко. Смогут ли забить украинцы в дерби Челси – Арсенал?

Поединок состоится 21 октября в 19:30 по Киеву

21 октября 2023, 05:45 |
112
0
Мудрик vs Зинченко. Смогут ли забить украинцы в дерби Челси – Арсенал?
Twitter

21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Фаворитом в лондонском дерби являюся «канониры». Коэффициент на победу красного Лондона составляет 2.32.

Успех «пенсионеров» оценивается в 3.35. Ничья котируется по 3.60.

Интересно, что поставить на минимум один гол украинского вингера «Челси» Михаила Мудрик можно с коэффициентом 6.50. А мяч украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко расценивается в 12.00.

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Источник Sport.ua
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