Мудрик vs Зинченко. Смогут ли забить украинцы в дерби Челси – Арсенал?

21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».



Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Фаворитом в лондонском дерби являюся «канониры». Коэффициент на победу красного Лондона составляет 2.32.

Успех «пенсионеров» оценивается в 3.35. Ничья котируется по 3.60.

Интересно, что поставить на минимум один гол украинского вингера «Челси» Михаила Мудрик можно с коэффициентом 6.50. А мяч украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко расценивается в 12.00.