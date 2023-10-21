Мудрик vs Зинченко. Смогут ли забить украинцы в дерби Челси – Арсенал?
Поединок состоится 21 октября в 19:30 по Киеву
21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Фаворитом в лондонском дерби являюся «канониры». Коэффициент на победу красного Лондона составляет 2.32.
Успех «пенсионеров» оценивается в 3.35. Ничья котируется по 3.60.
Интересно, что поставить на минимум один гол украинского вингера «Челси» Михаила Мудрик можно с коэффициентом 6.50. А мяч украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко расценивается в 12.00.
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