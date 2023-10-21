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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 04:29 | Обновлено 21 октября 2023, 04:41
26
0

Эдуардо Герреро оформил премьерный панамский дубль в УПЛ

В чемпионатах Украины делали дубли игроки 8 стран Нового Света

21 октября 2023, 04:29 | Обновлено 21 октября 2023, 04:41
26
0
Эдуардо Герреро оформил премьерный панамский дубль в УПЛ
ФК Заря. Эдуардо Герреро

В составе «Зари» героем матча против «Оболони» оказался 23-летний форвард из Панамы Эдуардо Герреро, дважды поразивший ворота «пивоваров». Он стал игроком 34-й страны дальнего зарубежья, в том числе 8-й - из Нового Света, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины.

К слову, в поединках с «Оболонью», правда «старой», 1992 года рождения, открывали счет дуплетам футболисты еще двух государств: Северной Македонии (Бесарт Ибраими) и Аргентины (Джонатан Кристальдо).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Бразилия

21.05.1996

ЭМЕРСОН

Днепр

Карпаты

3:0 (д)

Перу

25.10.2004

Андрес МЕНДОСА

Металлург Д

Днепр

3:3 (г)

Антилы

11.08.2007

Сендлей БИТО

Арсенал

Закарпатье

7:0 (д)

Уругвай

15.03.2008

Альваро МЕЛЬО

Черноморец

Закарпатье

3:1 (д)

Боливия

01.11.2008

Марсело МОРЕНО

Шахтер

Заря

3:1 (д)

Аргентина

21.05.2011

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Металлист

Оболонь (1992)

2:0 (г)

Коста-Рика

16.04.2016

Джон РУИС

Днепр

Металлист

5:0 (д)

Панама

20.10.2023

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

Оболонь (2013)

4:2 (г)
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Источник Sport.ua
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