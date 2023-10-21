Эдуардо Герреро оформил премьерный панамский дубль в УПЛ
В чемпионатах Украины делали дубли игроки 8 стран Нового Света
В составе «Зари» героем матча против «Оболони» оказался 23-летний форвард из Панамы Эдуардо Герреро, дважды поразивший ворота «пивоваров». Он стал игроком 34-й страны дальнего зарубежья, в том числе 8-й - из Нового Света, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины.
К слову, в поединках с «Оболонью», правда «старой», 1992 года рождения, открывали счет дуплетам футболисты еще двух государств: Северной Македонии (Бесарт Ибраими) и Аргентины (Джонатан Кристальдо).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные дубли представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
21.05.1996
|
ЭМЕРСОН
|
Днепр
|
Карпаты
|
3:0 (д)
|
Перу
|
25.10.2004
|
Андрес МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
Днепр
|
3:3 (г)
|
Антилы
|
11.08.2007
|
Сендлей БИТО
|
Арсенал
|
Закарпатье
|
7:0 (д)
|
Уругвай
|
15.03.2008
|
Альваро МЕЛЬО
|
Черноморец
|
Закарпатье
|
3:1 (д)
|
Боливия
|
01.11.2008
|
Марсело МОРЕНО
|
Шахтер
|
Заря
|
3:1 (д)
|
Аргентина
|
21.05.2011
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Металлист
|
Оболонь (1992)
|
2:0 (г)
|
Коста-Рика
|
16.04.2016
|
Джон РУИС
|
Днепр
|
Металлист
|
5:0 (д)
|
Панама
|
20.10.2023
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
Оболонь (2013)
|
4:2 (г)
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