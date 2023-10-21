Эдуардо Герреро оформил премьерный панамский дубль в УПЛ

В составе «Зари» героем матча против «Оболони» оказался 23-летний форвард из Панамы Эдуардо Герреро, дважды поразивший ворота «пивоваров». Он стал игроком 34-й страны дальнего зарубежья, в том числе 8-й - из Нового Света, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины.

К слову, в поединках с «Оболонью», правда «старой», 1992 года рождения, открывали счет дуплетам футболисты еще двух государств: Северной Македонии (Бесарт Ибраими) и Аргентины (Джонатан Кристальдо).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины