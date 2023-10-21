Цыганков может вернуться на поле уже в это воскресенье
Есть вероятность, что футболист сыграет в матче против «Альмерии»
Как сообщает испанское издание Jornada Perfecta, сроки восстановления Виктора Цыгнкова от травмы оказались меньше, чем планировалось. Футболист может сыграть в официальном матче уже в воскресенье, 22 октября, когда Жирона будет играть с «Альмерией».
Напомним, что из-за травмы бедра Виктор был заменен в матче с «Реалом» (0:3), а также пропустил оба октябрьских матча сборной Украины.
За «Жирону» Виктор в этом сезоне отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал одну голевую передач (на Артема Довбика). Ранее клуб официально заявил, что на восстановление потребуется месяц, но теперь, по всей видимости, ситуация изменилась.
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