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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 03:29 | Обновлено 21 октября 2023, 03:44
79
0

В матче с Оболонью Заря отметила сразу три юбилея

Луганчане одержали первую победу в УПЛ под руководством Валерия Кривенцова

21 октября 2023, 03:29 | Обновлено 21 октября 2023, 03:44
79
0
В матче с Оболонью Заря отметила сразу три юбилея
УПЛ

Матч с «Оболонью» (4:2) оказался 650-м для «Зари» в чемпионатах Украины. В общей сложности луганчане 236 встреч выиграли, 142 завершили вничью, 272 проиграли, 774 мяча забили, 893 пропустили.

Между тем юбилейный поединок «черно-бело-красные» отметили юбилейной 90-й победой на чужих полях, став 7-м клубом, достигшим этого рубежа. Кроме того, «Заря» отпраздновала 25-ю волевую викторию в элитном дивизионе. 18 раз луганчане добивались успеха, уступая соперникам по ходу встречи, дома и 9 - в гостях.

К слову, победа над «пивоварами» стала ко всему прочему первой для «черно-бело-красных» в УПЛ в 5-м матче под руководством Валерия Кривенцова.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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