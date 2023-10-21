В матче с Оболонью Заря отметила сразу три юбилея

Матч с «Оболонью» (4:2) оказался 650-м для «Зари» в чемпионатах Украины. В общей сложности луганчане 236 встреч выиграли, 142 завершили вничью, 272 проиграли, 774 мяча забили, 893 пропустили.

Между тем юбилейный поединок «черно-бело-красные» отметили юбилейной 90-й победой на чужих полях, став 7-м клубом, достигшим этого рубежа. Кроме того, «Заря» отпраздновала 25-ю волевую викторию в элитном дивизионе. 18 раз луганчане добивались успеха, уступая соперникам по ходу встречи, дома и 9 - в гостях.

К слову, победа над «пивоварами» стала ко всему прочему первой для «черно-бело-красных» в УПЛ в 5-м матче под руководством Валерия Кривенцова.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ