VAR отменил гол на 90+2 минуте. Гавр и Ланс разошлись миром в Лиге 1

В матче 9-го тура чемпионата Франции «Гавр» сыграл вничью с «Лансом» (0:0).

На 90+2 минуте Флориан Сотока из «Ланса» отправил мяч в сетку ворот соперника, но гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда у Жозуа Гилавоги.

После 9 туров «Гавр» находится на 11-й позиции (10 очков), а «Ланс» – на 14 месте (9 баллов).

Лига 1. 9-й тур, 20 октября

Гавр – Ланс – 0:0