Франция21 октября 2023, 00:55 | Обновлено 21 октября 2023, 01:07
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VAR отменил гол на 90+2 минуте. Гавр и Ланс разошлись миром в Лиге 1
Флориан Сотока из «Ланса» отправил мяч в сетку, но взятие не было засчитано
21 октября 2023, 00:55 | Обновлено 21 октября 2023, 01:07
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В матче 9-го тура чемпионата Франции «Гавр» сыграл вничью с «Лансом» (0:0).
На 90+2 минуте Флориан Сотока из «Ланса» отправил мяч в сетку ворот соперника, но гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда у Жозуа Гилавоги.
После 9 туров «Гавр» находится на 11-й позиции (10 очков), а «Ланс» – на 14 месте (9 баллов).
Лига 1. 9-й тур, 20 октября
Гавр – Ланс – 0:0
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