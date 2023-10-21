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Чемпионат Франции
Гавр
20.10.2023 22:00 – FT 0 : 0
Ланс
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Франция
21 октября 2023, 00:55 | Обновлено 21 октября 2023, 01:07
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0

VAR отменил гол на 90+2 минуте. Гавр и Ланс разошлись миром в Лиге 1

Флориан Сотока из «Ланса» отправил мяч в сетку, но взятие не было засчитано

21 октября 2023, 00:55 | Обновлено 21 октября 2023, 01:07
41
0
VAR отменил гол на 90+2 минуте. Гавр и Ланс разошлись миром в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Сотока

В матче 9-го тура чемпионата Франции «Гавр» сыграл вничью с «Лансом» (0:0).

На 90+2 минуте Флориан Сотока из «Ланса» отправил мяч в сетку ворот соперника, но гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда у Жозуа Гилавоги.

После 9 туров «Гавр» находится на 11-й позиции (10 очков), а «Ланс» – на 14 месте (9 баллов).

Лига 1. 9-й тур, 20 октября

Гавр – Ланс – 0:0

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор VAR Гавр Ланс Жозуа Гилавоги
Источник Sport.ua
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