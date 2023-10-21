Сборную Литвы оштрафовали за антипутинские кричалки. Надо продолжать!

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Литвы (LFF) на 10 тысяч евро за антипутинские кричалки.

Литовскую федерацию наказали денежным штраф после выкриков фанатов в игре против Сербии в квалификации Евро-2024 в сентябре.

Однако один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас в Instagram призвал болельщиков продолжать: «Продолжайте повторять, мы заплатим штрафы нашими бонусами, если придется».

Подобные известные кричалки в адрес путина часто можно услышать и на других спортивных мероприятиях в Литве. Особенно популярная кричалка «путин – х**ло» зародилась в Харькове после аннексии Крыма россией в 2014 году.

В пятницу, 20 октября, LFF заявила, что подаст апелляцию на решение УЕФА про штраф. Сборная Литвы потеряла шансы квалифицироваться на Евро-2024 из группы с Венгрией, Сербией, Черногорией и Болгарией.