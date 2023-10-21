Сборную Литвы оштрафовали за антипутинские кричалки. Надо продолжать!
Один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас призвал болельщиков повторить
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Литвы (LFF) на 10 тысяч евро за антипутинские кричалки.
Литовскую федерацию наказали денежным штраф после выкриков фанатов в игре против Сербии в квалификации Евро-2024 в сентябре.
Однако один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас в Instagram призвал болельщиков продолжать: «Продолжайте повторять, мы заплатим штрафы нашими бонусами, если придется».
Подобные известные кричалки в адрес путина часто можно услышать и на других спортивных мероприятиях в Литве. Особенно популярная кричалка «путин – х**ло» зародилась в Харькове после аннексии Крыма россией в 2014 году.
В пятницу, 20 октября, LFF заявила, что подаст апелляцию на решение УЕФА про штраф. Сборная Литвы потеряла шансы квалифицироваться на Евро-2024 из группы с Венгрией, Сербией, Черногорией и Болгарией.
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