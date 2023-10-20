15 тысяч евро, а не 20. УЕФА сократил штраф для УАФ за расизм болельщиков
В матче Украины против Италии трибуны стадиона будут частично закрыты
Апелляционный комитет УЕФА принял дисциплинарные решения по матчам квалификации Евро-2024 Украина – Англия (8 сентября) и Италия – Украина (12 сентября) по поводу расистского поведения фанатов.
Апелляция, поданная Украинской ассоциацией футбола, частично удовлетворена. В решение комитета этики и дисциплины УЕФА от 20 сентября 2023 года внесены следующие поправки:
- «Оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола на 15 тысяч евро, распорядиться о частичном закрытии стадиона УАФ во время следующего матча соревнований УЕФА, в котором Украинская ассоциация футбола будет выступать в качестве принимающей ассоциации».
- «Запретить УАФ продавать билеты своим болельщикам на свой следующий выездной матч из-за расистского поведения своих болельщиков».
- «Украинская ассоциация футбола должна сообщить УЕФА до начала матча сектора, которые будут закрыты в связи с частичным закрытием стадиона. Должно быть закрыто как минимум 5000 мест».
Ранее штраф для УАФ составлял 20 тысяч евро, а теперь он сокращен до 15 тысяч евро. Кроме того, трибуны на матче Украина – Италия, который пройдет 20 ноября в Леверкузене, будут частично закрыты.
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