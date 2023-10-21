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Чемпионат Испании
Осасуна
20.10.2023 22:00 – FT 2 : 0
Гранада
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Испания
21 октября 2023, 00:17 | Обновлено 21 октября 2023, 00:51
42
0

Дубль Будимира. Осасуна обыграла Гранаду и приблизилась к зоне еврокубков

Лукас Бойе получил красную карточку, и гости доигрывали матч в меньшинстве

21 октября 2023, 00:17 | Обновлено 21 октября 2023, 00:51
42
0
Дубль Будимира. Осасуна обыграла Гранаду и приблизилась к зоне еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» выиграла у «Гранады» со счетом 2:0.

Хорватский форвард Анте Будимир открыл счет на 11-й минуте, а после перерыва он оформил дубль с пенальти.

Лукас Бойе получил красную карточку, и гости доигрывали матч в меньшинстве.

«Осасуна» набрала 13 очков и поднялась в топ-8, приблизившись к зоне попадания в еврокубки

Ла Лига. 10-й тур, 20 октября

Осасуна – Гранада – 2:0

Голы: Будимир, 11, 59 (пен)

Удаление: Бойе, 76 (Гранада)

События матча

77’
Лукас Бойе (Гранада) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Осасуна).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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Анте Будимир Осасуна Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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