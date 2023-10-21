Дубль Будимира. Осасуна обыграла Гранаду и приблизилась к зоне еврокубков

В стартовом матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» выиграла у «Гранады» со счетом 2:0.

Хорватский форвард Анте Будимир открыл счет на 11-й минуте, а после перерыва он оформил дубль с пенальти.

Лукас Бойе получил красную карточку, и гости доигрывали матч в меньшинстве.

«Осасуна» набрала 13 очков и поднялась в топ-8, приблизившись к зоне попадания в еврокубки

Ла Лига. 10-й тур, 20 октября

Осасуна – Гранада – 2:0

Голы: Будимир, 11, 59 (пен)

Удаление: Бойе, 76 (Гранада)