Испания21 октября 2023, 00:17 | Обновлено 21 октября 2023, 00:51
42
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Дубль Будимира. Осасуна обыграла Гранаду и приблизилась к зоне еврокубков
Лукас Бойе получил красную карточку, и гости доигрывали матч в меньшинстве
21 октября 2023, 00:17 | Обновлено 21 октября 2023, 00:51
42
0
В стартовом матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» выиграла у «Гранады» со счетом 2:0.
Хорватский форвард Анте Будимир открыл счет на 11-й минуте, а после перерыва он оформил дубль с пенальти.
Лукас Бойе получил красную карточку, и гости доигрывали матч в меньшинстве.
«Осасуна» набрала 13 очков и поднялась в топ-8, приблизившись к зоне попадания в еврокубки
Ла Лига. 10-й тур, 20 октября
Осасуна – Гранада – 2:0
Голы: Будимир, 11, 59 (пен)
Удаление: Бойе, 76 (Гранада)
События матча
77’
Лукас Бойе (Гранада) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Осасуна).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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