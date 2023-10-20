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Чемпионат Европы
20 октября 2023, 23:35 | Обновлено 20 октября 2023, 23:48
254
0

Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров

Не густо, но есть вариант и с плей-офф

20 октября 2023, 23:35 | Обновлено 20 октября 2023, 23:48
254
0
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Getty Images/Global Images Ukraine

Букмекеры оценили шансы сборной Украины по футболу выйти в финальную часть Евро-2024 напрямую с квалификации.

Для этого «сине-желтым» нужно занять второе место в группе С.

Сейчас украинская национальная команда занимает именно вторую позицию в группе с 13 очками, опережая главных конкурентов за путевку на чемпионат Европы Италию на 3 пункта.

Однако Украина провела на 1 поединок больше, соответственно, у Италии есть 1 игра в запасе – матч с Северной Македонией.

Стоит предположить, что Италия обыграет Северной Македонию и тогда решающей встречей для сборной Украины будет игра со «Скуадрой Адзуррой» в последнем 10-м туре. Матч пройдет на «БайАрена» в Леверкузене 20 ноября.

В любом случае, Украине обязательно нужно набрать больше очков, чем Италия, поскольку прошлую очную встречу украинцы проиграли со счетом 1:2. Такое возможно в нескольких случаях:

  • Сборная Италии не выиграет у Северной Македонии, тогда Украине будет достаточно ничьей с итальянцами
  • Сборная Италии обыграет Северную Македонию, тогда Украине нужна будет только победа над итальянцами

По мнению букмекеров, коэффициент на то, что Украина выйдет в финальную часть Евро-2024 с квалификации, составляет 3.00. На то, что Италия займет 2-е место в группе, котировки идут по 1.36.

Первое место в группе С, к слову, досрочно заняла сборная Англии.

Украина может пробиться на Евро-2024 и через плей-офф, о чем ранее Sport.ua детально расписал.

Квалификация Евро-2024. Турнирная таблица группы С

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Источник Sport.ua
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