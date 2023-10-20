Гвардиола назвал двух главных претендентов на Золотой мяч-2023

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о возможном обладателе Золотого мяча по итогам 2023 года. Испанец заявил, что на приз есть два главных претендента.

«Эрлинг Холанд может выиграть приз. Клуб выиграл три трофея в прошлом сезоне, потому что он забил 52 гола.

Но, безусловно, есть Лионель Месси. Оба заслуживают приз.

С эгоистической точки зрения я бы сказал, что хочу победы Эрлинга, потому что он помог нам достичь того, чего мы достигли. Мне бы это понравилось. Но я не скажу о несправедливости, если победит Лео», – заявил Гвардиола.

Ранее Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча «Ман Сити».