Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, похоже, определенно уверен, кто заменит его во главе «горожан», когда каталонский специалист решит попрощаться с клубом.

Как сообщает The Telegraph, в конце мая минувшего года «Манчестер Сити» гостевал у «Брайтона», чтобы провести игру 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/23, и после поединка Гвардиола в подтрибунном помещении подошел к трем футболистам «горожан», обсуждавшим ничью 1:1, чтобы удивить тех словами о будущем коуче команды.

«Это следующий тренер «Манчестер Сити», – сказал Гвардиола своей небольшой аудитории, наклонившись и кивнув в сторону тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, находившегося в этот момент вне пределов слышимости дальше по туннелю.

Контракт 52-летнего Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Завтра, 21 октября, «Манчестер Сити» в рамках 9-го тура АПЛ примет «Брайтон». Перед этим поединком «горожане» занимают третье место в таблице, а «чайки» идут на шестой строчке.