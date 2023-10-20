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Англия
20 октября 2023, 21:46 | Обновлено 20 октября 2023, 22:11
4029
6

Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити

Жузеп считает, что его заменит Роберто Де Дзерби

20 октября 2023, 21:46 | Обновлено 20 октября 2023, 22:11
4029
6
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби (слева) и Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, похоже, определенно уверен, кто заменит его во главе «горожан», когда каталонский специалист решит попрощаться с клубом.

Как сообщает The Telegraph, в конце мая минувшего года «Манчестер Сити» гостевал у «Брайтона», чтобы провести игру 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/23, и после поединка Гвардиола в подтрибунном помещении подошел к трем футболистам «горожан», обсуждавшим ничью 1:1, чтобы удивить тех словами о будущем коуче команды.

«Это следующий тренер «Манчестер Сити», – сказал Гвардиола своей небольшой аудитории, наклонившись и кивнув в сторону тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, находившегося в этот момент вне пределов слышимости дальше по туннелю.

Контракт 52-летнего Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Завтра, 21 октября, «Манчестер Сити» в рамках 9-го тура АПЛ примет «Брайтон». Перед этим поединком «горожане» занимают третье место в таблице, а «чайки» идут на шестой строчке.

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Роберто Де Дзерби Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Брайтон Манчестер Сити - Брайтон
Источник The Telegraph
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Комментарии 6
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Serhii P.
Це Гвардіола жартував
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+1
Лига конференций без динамо
А у  динамовских ботов тут  фраза была что де дзерби это не тренер и хуже он физрука ,и их главный клоун и бог  цыганык даже так высказался 
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-1
AndiM
Зараз лугандони розпишуть тут що, зєбра це їх тренер-вихованець леХенда шаХрая. 
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-7
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