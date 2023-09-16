Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров

В том, чтобы быть восходящей звездой тренерского цеха, есть много трудных моментов – спросите у Грэма Поттера, Юлиана Нагельсманна и Стивена Джеррарда. А вот Роберто Де Дзерби имеет все шансы пройти этот путь до конца.

Бывший тренер донецкого «Шахтера», «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо» и «Фоджи», назначенный в прошлом году на пост наставника «Брайтона», был высмеян бывшим тренером «Ливерпуля» Грэмом Сунессом.

«Я думаю, что это риск», – сказал Сунесс. «Вы приводите человека, который не знает нашей игры. Пол Барбер [генеральный директор «Брайтона»] сказал, что впечатлен его знаниями о «Брайтоне», о том, что они сделали, и о том, как они пытаются играть, но он мог бы почерпнуть это из Интернета. Я думаю, что это риск – брать человека с его резюме, семь мест работы за девять лет. Если ты выдающийся тренер, то люди хотят удержать тебя».

Спустя год можно предположить, что «Брайтон» действительно хочет удержать Де Дзерби, но как долго они смогут это делать?

В эти выходные исполняется год с момента его назначения на пост главного тренера «Брайтона» после ухода Поттера в «Челси» в сентябре прошлого года. В субботу 44-летний специалист отпразднует свой юбилей поездкой в гости к «Манчестер Юнайтед», а вместе с ней и перспективой закончить тур в четверке лучших команд АПЛ.



Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Именно этот же матч в прошлом сезоне послужил толчком к назначению Поттера в «Челси». В день открытия сезона, в первой игре Эрика Тен Хага во главе «Юнайтед», «Брайтон» Поттера переиграл, опередил и перемудрил хозяев поля, одержав победу со счетом 2:1, которая дала возможность оценить потенциал «чаек».

То, что в прошлом сезоне «Брайтон» реализовал свой потенциал, впервые в своей истории попав в еврокубки, было связано с приходом Де Дзерби. За время своего руководства итальянец набирал в среднем 1,70 очка за игру против 1,28 у Поттера, но именно его характер – жесткий и резкий – придал «Брайтону» более жесткий характер в сравнении с его мягким и воспитанным предшественником.

Поттер заложил фундамент и отправился в «Челси», но уже через семь месяцев потерял работу на «Стэмфорд Бридж», а успех Де Дзерби в превращении «Брайтона» в более мощную атакующую команду обеспечил ему самый высокий результат в истории в чемпионате и выход в полуфинал Кубка Англии, и именно он теперь является тренером, который стал следующим большим событием.

После окончания прошлого сезона Де Дзерби отклонил предложения «Тоттенхэма» и «Наполи», несмотря на то, что во время летнего трансферного окна «Брайтон» потерял полузащитников Алексиса МакАллистера и Мойсеса Кайседо, перешедших в «Ливерпуль» и «Челси» соответственно.

В один прекрасный момент можно оказаться в центре внимания и прославиться, но один неверный поворот может разнести репутацию в клочья. Возможно, Де Дзерби оценил общую картину в «Шпорах» и «Наполи» и решил, что более подходящая, а может быть, и более крупная возможность появится скорее раньше, чем позже.

Поттер никогда не отказывался от возможности возглавить «Челси», но он был слишком неопытен для этой работы, и ему не хватало индивидуальности, необходимой для руководства таким большим клубом. То же самое можно сказать и о Нагельсманне, который покинул «РБ Лейпциг» и стал тренером «Баварии» в возрасте всего 34 лет, но был уволен через 18 месяцев из-за плохих результатов и слухов о беспорядках в команде.

Джеррард, в свою очередь, позиционировал себя как возможный преемник Юргена Клоппа в «Ливерпуле» после того, как привел «Рейнджерс» к первому за десятилетие титулу чемпиона Шотландии. Но бывший капитан «Ливерпуля» слишком рано ушел в «Астон Виллу», чтобы получить возможность выступать в АПЛ, и менее чем через год оказался не у дел. После того, как летом Джеррард не был принят на работу тренером в «Лестер» и «Лидс», он пытается восстановить свою репутацию в Саудовской Аравии в команде «Аль Эттифак» – вряд ли это очевидная ступенька для возвращения в АПЛ.



Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Однако Де Дзерби уже успел проделать впечатляющую работу в нескольких клубах, поэтому его восхождение к известности было постепенным. Он заслужил похвалу за стиль футбола, который он внедрил в «Беневенто» и «Сассуоло», с последними он дважды подряд финишировал в восьмерке лучших в Серии А, а затем его работа в «Шахтере» была прервана после вторжения россии в Украину в 2022 году.

«Брайтон» рассматривал Де Дзерби в качестве потенциальной замены Поттеру еще до перехода итальянца в «Шахтер», поскольку его тактическая философия предполагает создание высокоэнергичных, атакующих команд. Поэтому, когда Поттера переманили в «Челси», у клуба был только один выбор, даже если его назначение стало неожиданностью для многих за пределами стадиона «Амекс».

«Приход Роберто был просто потрясающим», – сказал на этой неделе владелец «Брайтона» Тони Блум в интервью клубному сайту. «Он – элитный главный тренер. Его послужной список, когда мы изучали его очень подробно, был исключительно хорош в последние годы в донецком «Шахтере» и в «Сассуоло», но я не до конца понимал, какое влияние он окажет, когда придет.

Я думаю, что это очень сложно для любого, будь то игрок или тренер, когда он приходит в новый клуб. Он оказал огромное влияние на многих игроков, и он так хорош в совершенствовании отдельных игроков. В целом, все они были очень хорошими игроками. Грэм [Поттер] также проделал огромную работу по повышению уровня и стандартов игроков, но Роберто сделал еще один шаг вперед.

Качество игры, умение рисковать в нужный момент и создавать возможности, а также его тактические способности просто великолепны, так что нам очень повезло, что он работает в клубе. Нам нравится, что он в клубе, так что пусть так будет и впредь».

Видя, как МакАллистер и Кайседо уходят этим летом в более крупные клубы, впрочем, как и Марк Кукурелья («Челси»), Ив Биссума («Тоттенхэм»), Леандро Троссард и Бен Уайт («Арсенал»), Блум и «Брайтон» знают, что их тренер будет желанным для всех больших клубов Европы.

В какой-то момент откроется вакансия в команде, выступающей в Лиге чемпионов, и сейчас в Европе нет ни одного более «горячего» кандидата, чем Де Дзерби. Пеп Гвардиола, Юрген Клопп и Томас Тухель – тренеры, находящиеся на вершине дерева, с трофейными шкафами, подтверждающими это, но Де Дзерби может стать тем, кто возглавит следующую волну элитных тренеров.

Марк Огден, ESPN

Перевод и адаптация – Олег Дидух