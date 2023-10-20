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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 21:59 | Обновлено 20 октября 2023, 22:06
171
0

ЭДМАР: «Имели моменты и должны были забивать Кривбассу еще»

Наставник «Металлиста 1925» – о поражении команды от «Кривбасса»

20 октября 2023, 21:59 | Обновлено 20 октября 2023, 22:06
171
0
ЭДМАР: «Имели моменты и должны были забивать Кривбассу еще»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» Эдмар поделился впечатлениями от игры 11-го тура УПЛ с «Кривбассом», в которой его подопечные проиграли со счетом 1:3.

– Мы знали, что будет тяжелая игра. Они сейчас демонстрируют очень хороший футбол и можно сказать, находятся на пике. После того как пропустили очень быстрый мяч, надо было еще больше идти вперед, но получили второй гол. Хорошо, что Вачиберадзе забил до перерыва. Понравилось, что при счете 0:2 и дальше, команда не опускала руки и билась до конца. Могу только поздравить «Кривбасс» с победой.

– После перерыва, при счете 1:2, казалось, что можете дожать и сравнять счет. Чего не хватило?
– Да имели моменты и должны были забивать. Это то, о чем мы постоянно говорим... Реализация, над этим нужно работать. Мы всю неделю делали на этом акцент, делали специальные упражнения на завершение атак. А в игре не забиваем...

– Почему соперник был быстрее ваших игроков, возможно перегрузили команду во время этой паузы?
– О чем я говорил ранее, «Кривбасс» сейчас в очень хорошей форме, мы на этом делали акцент. Значит, мы пока не готовы функционально так хорошо, как соперник.

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Источник ФК Металлист 1925
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