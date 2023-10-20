Украина. Премьер лига20 октября 2023, 21:53 |
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Черноморец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 октября в 15:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги
20 октября 2023, 21:53 |
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В субботу, 21 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Минай». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Черноморец» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Минай»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
Видеоплейер будет добавен позже.
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