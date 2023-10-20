В субботу, 21 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Минай». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 15:00.

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«Черноморец» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Минай»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплейер будет добавен позже.