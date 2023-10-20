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  4. Черноморец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 21:53 |
111
0

Черноморец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 октября в 15:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги

20 октября 2023, 21:53 |
111
0
Черноморец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 21 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Минай». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Черноморец» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Минай»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплейер будет добавен позже.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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