Олег ГОЛОДЮК: «Кривбасс показал, почему лидирует в чемпионате»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк дал оценку поединку 11-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:3).

– Трудно здесь что-то комментировать, болезненное для нас поражение. Мы играли против лидера чемпионата на данный момент и они показали, почему они там сейчас находятся.

– Первые два гола мы пропустили с правого фланга обороны. Согласитесь, что сегодня там были у нас проблемы?

– Два идентичных гола. Они начались с простой ошибки в центре поля и потом уже ребята не успевали за игроками «Кривбасса». Мы разбирали их игру и предупреждали, что после перехвата, они первым-вторым пасом играют вперед. Нужно признать, что на данный момент, они гораздо лучше готовы. Вся критика, которая будет в наш адрес - она объективна.

– Готова ли была команда к такой интенсивности игры со стороны «Кривбасса»?

– Как показала игра, то не совсем.

– Несмотря на счет, команда боролась до последней секунды. Есть ли у вас претензии к игрокам в плане характера и отношения к делу?

– Мы только что общались с командой. Не могу сказать, что они не хотели или не играли. Но нужно в таких играх, с такими соперниками, больше -– «выгрызать».