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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 21:41 | Обновлено 20 октября 2023, 21:57
146
0

Олег ГОЛОДЮК: «Кривбасс показал, почему лидирует в чемпионате»

Тренер «Металлиста 1925» – о матче с «Кривбассом»

20 октября 2023, 21:41 | Обновлено 20 октября 2023, 21:57
146
0
Олег ГОЛОДЮК: «Кривбасс показал, почему лидирует в чемпионате»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк дал оценку поединку 11-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:3).

– Трудно здесь что-то комментировать, болезненное для нас поражение. Мы играли против лидера чемпионата на данный момент и они показали, почему они там сейчас находятся.

– Первые два гола мы пропустили с правого фланга обороны. Согласитесь, что сегодня там были у нас проблемы?
– Два идентичных гола. Они начались с простой ошибки в центре поля и потом уже ребята не успевали за игроками «Кривбасса». Мы разбирали их игру и предупреждали, что после перехвата, они первым-вторым пасом играют вперед. Нужно признать, что на данный момент, они гораздо лучше готовы. Вся критика, которая будет в наш адрес - она объективна.

– Готова ли была команда к такой интенсивности игры со стороны «Кривбасса»?
– Как показала игра, то не совсем.

– Несмотря на счет, команда боролась до последней секунды. Есть ли у вас претензии к игрокам в плане характера и отношения к делу?
– Мы только что общались с командой. Не могу сказать, что они не хотели или не играли. Но нужно в таких играх, с такими соперниками, больше -– «выгрызать».

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Олег Голодюк Металлист 1925 - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Металлист 1925
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