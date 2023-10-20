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WTA
20 октября 2023, 21:30 | Обновлено 20 октября 2023, 21:47
271
0

Цуренко идет за трофеем. Определены полуфиналистки турнира в Монастире

На соревнованиях в Тунисе собралась неплохая компания

20 октября 2023, 21:30 | Обновлено 20 октября 2023, 21:47
271
0
Цуренко идет за трофеем. Определены полуфиналистки турнира в Монастире
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

20 октября завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

Украинка Леся Цуренко обыграла испанскую теннисистку Нурию Паррисас Диас и далее сыграет против первой сеяной Жасмин Паолини.

WTA 250 Монастир. 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Жасмин Паолини – Лючия Бронцетти [6] – 7:5, 7:6(3)
Леся Цуренко [4] – Нурия Паррисас Диас – 6:3, 6:2

Нижняя часть турнирной сетки

Клара Бюрель [8] – Лукреция Стефанини – 6:3, 6:1
Элизе Мертенс [2] – Маи Хонтама – 6:3, 6:2

WTA 250 Монастир. Пары 1/2 финала

Жасмин Паолини – Леся Цуренко [4]
Клара Бюрель [8] – Элизе Мертенс [2]

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Леся Цуренко Элизе Мертенс Нурия Паррисас-Диас Жасмин Паолини Клара Бюрель Маи Хонтама Лючия Бронцетти Лукреция Стефанини WTA Монастир
Источник Sport.ua
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