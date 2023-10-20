Цуренко идет за трофеем. Определены полуфиналистки турнира в Монастире
На соревнованиях в Тунисе собралась неплохая компания
20 октября завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).
Украинка Леся Цуренко обыграла испанскую теннисистку Нурию Паррисас Диас и далее сыграет против первой сеяной Жасмин Паолини.
WTA 250 Монастир. 1/4 финала
Верхняя часть турнирной сетки
Жасмин Паолини – Лючия Бронцетти [6] – 7:5, 7:6(3)
Леся Цуренко [4] – Нурия Паррисас Диас – 6:3, 6:2
Нижняя часть турнирной сетки
Клара Бюрель [8] – Лукреция Стефанини – 6:3, 6:1
Элизе Мертенс [2] – Маи Хонтама – 6:3, 6:2
WTA 250 Монастир. Пары 1/2 финала
Жасмин Паолини – Леся Цуренко [4]
Клара Бюрель [8] – Элизе Мертенс [2]
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