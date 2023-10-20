WTA20 октября 2023, 22:34 | Обновлено 20 октября 2023, 22:36
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Без Снигур. Стали известны все участницы 1/2 финала в Клуж-Напоке
В финале точно будет одна представительница Германии
20 октября 2023, 22:34 | Обновлено 20 октября 2023, 22:36
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Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
Украинка Дарья Снигур уступила Тамаре Корпач из Германии и покинула турнир.
Впервые в полуфинал соревнований WTA пробилась уроженка Киева Ева Лис, которая выступает под флагом Германии.
Клуж-Напока. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ева Лис – Екатерина Макарова [Q] – 6:2, 6:2
Тамара Корпач – Дарья Снигур – 3:6, 6:2, 6:4
Нижняя часть сетки
Ребека Масарова [4] – Ана Богдан [5] – 3:6, 7:6(4), 6:3
Елена Габриэла Русе – Эмильяна Аранго – 6:1, 0:6, 6:1
Клуж-Напока. Пары 1/2 финала
Ева Лис – Тамара Корпач
Ребека Масарова [4] – Елена Габриэла Русе
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