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WTA
20 октября 2023, 22:34 | Обновлено 20 октября 2023, 22:36
147
0

Без Снигур. Стали известны все участницы 1/2 финала в Клуж-Напоке

В финале точно будет одна представительница Германии

20 октября 2023, 22:34 | Обновлено 20 октября 2023, 22:36
147
0
Без Снигур. Стали известны все участницы 1/2 финала в Клуж-Напоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Украинка Дарья Снигур уступила Тамаре Корпач из Германии и покинула турнир.

Впервые в полуфинал соревнований WTA пробилась уроженка Киева Ева Лис, которая выступает под флагом Германии.

Клуж-Напока. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ева Лис – Екатерина Макарова [Q] – 6:2, 6:2
Тамара Корпач – Дарья Снигур – 3:6, 6:2, 6:4

Нижняя часть сетки

Ребека Масарова [4] – Ана Богдан [5] – 3:6, 7:6(4), 6:3
Елена Габриэла Русе – Эмильяна Аранго – 6:1, 0:6, 6:1

Клуж-Напока. Пары 1/2 финала

Ева Лис – Тамара Корпач
Ребека Масарова [4] – Елена Габриэла Русе

По теме:
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Дарья Снигур – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Со Снигур в составе. Стали известны все участницы 1/4 финала в Клуж-Напоке
Ана Богдан Дарья Снигур Тамара Корпач Елена-Габриэла Русе WTA Клуж-Напока Ева Лис Эмилиана Аранго Ребека Масарова
Источник Sport.ua
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