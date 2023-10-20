Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии

Седьмая ракетка Украины Дарья Снигур (WTA 154) уступила немецкой теннисистке Тамаре Корпач (WTA 105) в четвертьфинале турнира WTA 250 Transylvania Open в румынской Клуж-Напоке.

Украинская теннисистка уверенно выиграла первый сет, но развить инициативу не смогла, проиграв вторую партию со счетом 2:6. В решающем сете Корпач довела встречу до своей победы.

Отметим, что это была первая встреча Дарьи Снигур и Тамары Корпач друг с другом.

WTA 250 Клуж-Напока, Румыния, хард, четвертьфинал

Тамара Корпач (Германия) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 6:2, 6:4