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  4. Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
WTA
20 октября 2023, 19:48 | Обновлено 20 октября 2023, 20:10
274
4

Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии

Украинка смогла выиграть первый сет

20 октября 2023, 19:48 | Обновлено 20 октября 2023, 20:10
274
4
Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Седьмая ракетка Украины Дарья Снигур (WTA 154) уступила немецкой теннисистке Тамаре Корпач (WTA 105) в четвертьфинале турнира WTA 250 Transylvania Open в румынской Клуж-Напоке.

Украинская теннисистка уверенно выиграла первый сет, но развить инициативу не смогла, проиграв вторую партию со счетом 2:6. В решающем сете Корпач довела встречу до своей победы.

Отметим, что это была первая встреча Дарьи Снигур и Тамары Корпач друг с другом.

WTA 250 Клуж-Напока, Румыния, хард, четвертьфинал

Тамара Корпач (Германия) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 6:2, 6:4

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Дарья Снигур Тамара Корпач WTA Клуж-Напока
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
До позавчорашньої теми про "волю до перемоги" і "внутрішній стрижень" у однієї з героїнь сьогоднішньої гри (героїнь, на жаль, в лапках). Цей матч став чудовою її, теми, ілюстрацією. На корт вийшли буквально антиподи: боєць до мозку кісток (німкеня) проти "антибійця" (Даша). Результат закономірний.
Коли гра у Даші йде, нею можна замилуватися, настільки її техніка - і теніс загалом - виглядають самобутніми і естетичними, настільки з видимою легкістю все у неї виходить. Але коли вона включає "режим Ястремської", з метровими аутами і претензіями до батька на трибуні, стає щиро шкода цього багатостраждального чоловіка. Та це ще півбіди - якщо суперниця починає вигризати очки, проявляючи характер, Даша яскраво і невідворотно демонструє повну відсутність свого. Сьомий і восьмий гейми другого сету в цьому плані були особливо показовими. Коли тенісистка демонстративно пропускає м`ячі, які летять в метрі від неї, тому що "дістало мене бігати і боротися за кожне очко", з глибоким болем і співчуттям усвідомлюєш, які ж випробування випали на долю тієї людини на трибуні.
Власне, будь-кого з тренерів нашої темпераментної трійці "перспективних" - Даша, Марта, Даяна - після хоча би півроку співпраці з ними сміливо можна канонізувати))  
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+3
introvert
І року не пройшло) Чудова оперативність, спорт.уа!
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+1
Alehandro
"поступилася Копачом"? яким ще копачем?
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0
Андрей Залищук
поступилася Копачом
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0
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