Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
Украинка смогла выиграть первый сет
Седьмая ракетка Украины Дарья Снигур (WTA 154) уступила немецкой теннисистке Тамаре Корпач (WTA 105) в четвертьфинале турнира WTA 250 Transylvania Open в румынской Клуж-Напоке.
Украинская теннисистка уверенно выиграла первый сет, но развить инициативу не смогла, проиграв вторую партию со счетом 2:6. В решающем сете Корпач довела встречу до своей победы.
Отметим, что это была первая встреча Дарьи Снигур и Тамары Корпач друг с другом.
WTA 250 Клуж-Напока, Румыния, хард, четвертьфинал
Тамара Корпач (Германия) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 6:2, 6:4
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