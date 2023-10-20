Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Африканцы поднимают уровень нашего чемпионата»
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 20:53 | Обновлено 20 октября 2023, 20:54
507
1

Виталий ВЕРНИДУБ: «Африканцы поднимают уровень нашего чемпионата»

Ассистент главного тренера «Кривбасса» – об африканском направлении селекционной работы клуба

20 октября 2023, 20:53 | Обновлено 20 октября 2023, 20:54
507
1
Виталий ВЕРНИДУБ: «Африканцы поднимают уровень нашего чемпионата»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Ассистент главного тренера криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал, почему селекционная работа клуба сосредоточена на африканском направлении.

«У нас очень большой селекционный отдел, который работает каждый день и каждую ночь. Они просматривают много футболистов. Относительно направления – ребята легко интегрируются в наше общество. Они спокойны, очень просты и голодны к футболу. Этого не хватает некоторым нашим игрокам. Они приезжают сюда не только для себя, но и помочь команде.

Они понимают, что отсюда у них больше шансов поехать за хорошие деньги в какую-то команду на повышение. Поэтому я считаю, что это верное направление. Легионеры из Африки – генетически сильные ребята. Если они кружку с водой поднимают, то у них бицепс уже вырастает. С ними очень просто работать. Они очень порядочные и нормальные ребята.

Также считаю, что они очень смелы, потому что приезжают в такое время в нашу страну. И они поднимают уровень чемпионата. Если легионер высокого уровня приезжает к нам, они делают очень хорошее дело для нашего футбола. Честь им и хвала, что они в это время приезжают. Это очень смелый поступок», – сказал Вернидуб.

По теме:
КРИВЕНЦОВ: «Мужики», которые были – вернулись, а новые – присоединились»
Подтвердили амбиции. Кривбас одержал победу над Металлистом 1925
Дарио СРНА: «Своими победами можем дать нашим военным большие эмоции»
Виталий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Футбол | 20 октября 2023, 15:35 8
Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч

Тренер разрывается между двумя игроками

Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Футбол | 20 октября 2023, 17:37 3
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул

Игор Тудор в ближайшие выходные посетит матч «Галатасарая» против «Бешикташа»

Женская Лига чемпионов. Результаты жеребьевки группового раунда
Футбол | 20.10.2023, 16:10
Женская Лига чемпионов. Результаты жеребьевки группового раунда
Женская Лига чемпионов. Результаты жеребьевки группового раунда
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Футбол | 19.10.2023, 23:05
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Футбол | 20.10.2023, 13:28
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Затащили бациллу шерифную к нам.   Бразильцы убежали, персы иранские сейчас враги,  дошла очередь и до Африки.   Потом приедут саудиты и может быть индусы.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43 1
Бокс
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
19.10.2023, 02:59
Теннис
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
19.10.2023, 09:49 20
Футбол
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
19.10.2023, 15:15 35
Футбол
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
18.10.2023, 17:38 9
Футбол
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
18.10.2023, 20:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем