Виталий ВЕРНИДУБ: «Африканцы поднимают уровень нашего чемпионата»

Ассистент главного тренера криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал, почему селекционная работа клуба сосредоточена на африканском направлении.

«У нас очень большой селекционный отдел, который работает каждый день и каждую ночь. Они просматривают много футболистов. Относительно направления – ребята легко интегрируются в наше общество. Они спокойны, очень просты и голодны к футболу. Этого не хватает некоторым нашим игрокам. Они приезжают сюда не только для себя, но и помочь команде.

Они понимают, что отсюда у них больше шансов поехать за хорошие деньги в какую-то команду на повышение. Поэтому я считаю, что это верное направление. Легионеры из Африки – генетически сильные ребята. Если они кружку с водой поднимают, то у них бицепс уже вырастает. С ними очень просто работать. Они очень порядочные и нормальные ребята.

Также считаю, что они очень смелы, потому что приезжают в такое время в нашу страну. И они поднимают уровень чемпионата. Если легионер высокого уровня приезжает к нам, они делают очень хорошее дело для нашего футбола. Честь им и хвала, что они в это время приезжают. Это очень смелый поступок», – сказал Вернидуб.